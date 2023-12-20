Повышение скорости стало возможным благодаря новейшему спутнику Jupiter 3, который компания запустила этим летом.

Спутниковый интернет долгое время рассматривался как резервный вариант для тех, у кого не было иных возможностей подключиться к сети, однако ситуация начала меняться с приходом Starlink. Спутниковый интернет от компании SpaceX стремительно набирает популярность, тем не менее традиционные операторы спутниковой связи не намерены сдавать свои позиции без боя. После успешного запуска летом новейшего телекоммуникационного спутника компания HughesNet объявила о начале предоставления услуг со скоростью 100 Мбит/с на территории США, что ставит её прямым конкурентом для Илона Маска. Однако HughesNet всё ещё отстаёт от конкурента по ряду показателей.

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Решающим фактором для увеличения скорости HughesNet стал новый спутник «Jupiter 3» (фото вверху), который является первым спутником компании со сверхвысокой плотностью связи (UHDS). Вы удивитесь, потому что доставку спутника «Jupiter 3» на высокую геостационарную орбиту осуществляла ракета-носитель Falcon Heavy от SpaceX. Это один из наиболее экономичных способов вывода тяжёлых полезных нагрузок в космос. Благодаря низкой стоимости запуска SpaceX за последние годы смогла развернуть на орбите тысячи маленьких коммуникационных спутников с помощью ракеты Falcon 9, что оказало серьёзное давление на HughesNet с целью модернизации предоставляемых услуг.

До недавнего времени максимальная скорость, предлагаемая HughesNet, составляла 25 Мбит/с по цене 75 долларов в месяц. Такое предложение сложно было назвать конкурентоспособным на фоне Starlink, обеспечивающего скорость свыше 200 Мбит/с по сопоставимой цене. Стоит отметить, что во многих регионах скорость Starlink в последнее время замедлилась примерно до 100 Мбит/с или ниже. Ежемесячная плата за новую услугу HughesNet со скоростью 100 Мбит/с начинается от 90 долларов, однако объём включённого трафика ограничен 200 ГБ в месяц. После того, как у пользователя закончится «приоритетный доступ» на месяц, скорость интернета упадет. В отличие от конкурента, Starlink отказался от жёстких ограничений трафика в пользу более расплывчатой политики «справедливого использования».

Цены на услуги HughesNet.

Современные спутники Starlink от SpaceX меньше автомобиля, тогда как «Jupiter 3» сопоставим по габаритам с автобусом, а с учётом размаха солнечных батарей его высота достигает 10-этажного здания. Это является результатом более централизованного подхода HughesNet к организации спутниковой связи. Спутниковый провайдер долгое время инертно реагировал на стремительное расширение Starlink, однако теперь всего один спутник «Jupiter 3» позволил ему увеличить максимальную скорость передачи данных в четыре раза. HughesNet утверждает, что «Jupiter 3» добавил 500 Гбит общей пропускной способности в их сеть, а его способность независимо направлять 300 лучей обеспечивает эффективное распределение этого ресурса.

Тем не менее, пока говорить о полном сравнивании возможностей сетей HughesNet и Starlink преждевременно. Поскольку «Jupiter 3» находится на высокой орбите, у него, несомненно, будет более высокая задержка, чем у Starlink. HughesNet предлагает тариф «Fusion» за 110 долларов в месяц, который объединяет спутниковые и наземные сотовые сети для уменьшения задержек. Помимо этого, компания HughesNet по-прежнему существенно уступает Starlink по скорости передачи данных от абонента, которая максимально достигает 5 Мбит/с. У самого Starlink показатели загрузки тоже далеки от идеальных, однако в среднем составляют около 20 Мбит/с для подавляющего числа пользователей.

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Таким образом, дальнейшие перспективы компании HughesNet в конкурентной борьбе пока не вполне ясны. Несмотря на приближение характеристик сервиса к уровню Starlink, в настоящий момент у компании отсутствуют твёрдые планы по запуску следующих спутников. В то же время SpaceX регулярно пополняет орбитальную группировку Starlink всё новыми аппаратами, а разрабатываемая компанией тяжёлая ракета Starship позволит ещё более ускорить процесс развёртывания сети.