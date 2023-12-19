Компания вступает в борьбу с AMD и Nvidia, и надеется заполучить часть быстрорастущего рынка.

Несколько дней назад компания Intel провела большое мероприятие, на котором представила свои новейшие процессоры для домашних компьютеров и центров обработки данных. Мероприятие, получившее название "AI Everywhere", включало официальный анонс мобильных процессоров Meteor Lake и серверных Xeon 5-го поколения. В конце презентации генеральный директор Пэт Гелсингер преподнёс сюрприз, продемонстрировав ранее не анонсированный ИИ-ускоритель Gaudi3, который появится в 2024 году и составит конкуренцию компаниям AMD и Nvidia. Intel до этого момента ничего не говорила о новых ускорителях искусственного интеллекта, но теперь все козыря выброшены и в 2024 году в продажу поступит Gaudi3.

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В ноябре компания Intel опубликовала несколько результатов бенчмарка MLPerf для своих текущих процессоров Xeon 4-го поколения и ускорителя Gaudi2. В них компания продемонстрировала производительность искусственного интеллекта с существующими продуктами компании, которые охарактеризовала как "конкурентоспособные". Однако с Gaudi3 и новыми Xeon 5-го и 6-го поколения компания надеется значительно повысить эту производительность. Гелсингер не стал много рассказывать о новом ускорителе, заявив, что он уже "попал в лабораторию для тестирований" и "прошёл первые проверки на работоспособность".





По данным Wccftech, нынешний ускоритель Gaudi2 изготовлен по 7-нм техпроцессу TSMC, а следующего версия ИИ-ускорителя будет использовать 5-нм техпроцесс TSMC. Это тот же техпроцесс, который используется для графических процессоров Nvidia H100 и AMD MI300, но в последнее время Nvidia начала использовать усовершенствованную 4-нм версию. Сообщается, что производительность Gaudi3 будет в 1,5 раза выше, чем у Gaudi2, будет выполнять в два раза больше вычислений за счет увеличенной на 50% видеопамяти. Новый ИИ-ускоритель перейдет от 96 ГБ HBM2e к HBM3 или HBM3e, последняя из которых является самой быстрой слоистой памятью, доступной на сегодняшний день.

Учитывая передовой производственный процесс и добавление новейших стандартов памяти, Gaudi3 может составить серьезную конкуренцию продуктам Nvidia и AMD и при этом стоить дешевле. Intel заявила, что быстро расширяет производственную линейку Gaudi благодаря "растущим преимуществам производительности новых ускорителей в сочетании с высокой конкурентоспособностью TCO и ценообразованием".

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Как мы уже хорошо знаем, компании, использующие искусственный интеллект, уже испытывают дефицит графических процессоров Nvidia из-за растущего спроса, и такие компании, как Lenovo, уже не могут выполнить свои текущие заказы. AMD лишь недавно анонсировала ИИ-ускорители MI300, поэтому остаётся неясным, какое влияние они окажут на доминирование Nvidia в этом сегменте.