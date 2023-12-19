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Fantoci
Новые моды позволяют запускать генерацию кадров AMD FSR3 на старых видеокартах
У владельцев старых видеокарт появилась возможность увеличить частоту кадров в новых играх.

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Технология масштабирования FSR от компании AMD имеет открытый исходный код, в отличие от Nvidia, поэтому любой желающий может скачать его и поэкспериментировать. На прошлой неделе AMD разместила на своем сайте исходный код своей новейшей версии — FSR 3. Моддеры зря время не теряли, быстро скачали этот код и сделали из него инструмент, который позволяет заменять генерацию кадров Nvidia DLSS на генерацию кадров AMD FSR 3 в любой игре. Это не идеальное решение, поскольку такого рода обходные пути не лишены недостатков, но оно обеспечивает генерацию кадров в играх и графических процессорах, которые раньше этого не поддерживали.

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Эти моды предназначены в первую очередь для владельцев видеокарт RTX 30-й серии, у которых есть мощные графические процессоры, но нет поддержки генерации кадров DLSS 3, поскольку эта функция является эксклюзивной для более новой 40-й серии. Nvidia заявила, что новая версия масштабирования DLSS 3 разрабатывалась исключительно для высокопроизводительных графических процессоров Ada Lovelace, потому что технология не будет работать стабильно на старых графических процессорах. Тем не менее, редакторы сайта Videocardz опубликовали скриншоты, на которых видно, как работает новый мод на RTX 3080 в Cyberpunk 2077, но они также предупредили, что игроки могут столкнуться с некоторыми проблемами. Поскольку это мод, а не родной драйвер для рассматриваемых графических процессоров, возможны визуальные артефакты и нестабильность, но, как всегда, все зависит от конкретной игры.


Если у вас более старый графический процессор от Nvidia или AMD и вы хотите посмотреть на что он способен, также есть несколько модов, с которыми вы можете поэкспериментировать. Некоторые из них бесплатны, а другие скрыты за платными подписками на Patreon. Все они требуют от вас умения возиться с каталогами файлов, заменять DLL-файлы и настраивать параметры в игре и в панели управления Nvidia. По сути, все эти модификации дают возможность видеокартам, которые изначально не поддерживали генерацию кадров, всё-таки её использовать, однако пока технология протестирована далеко не во всех играх, поскольку исходный код появился лишь несколько дней назад. Другими словами, ваши результаты могут и будут отличаться от заявленных.

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Несмотря на то, что эти модификации находятся в стадии эксперимента, они, как сообщается, могут удвоить частоту кадров в некоторых играх, таких как Cyberpunk 2077. В приведённом выше видеоролике демонстрируется запуск этой игры на RTX 3080 в разрешении 1440p, где частота кадров увеличивается с 46 до 84 кадров в секунду при использовании генерации кадров, что впечатляет. Моды также хорошо работают с The Witcher 3, но в новой игре Ratchet and Clank есть некоторые проблемы, как и в Dying Light 2 и Hitman 3. Тем не менее, если у вас есть графический процессор Nvidia предыдущего поколения и вам не терпится запустить мод с трассировкой лучей без падения частоты кадров, похоже, что экспериментирование с данной технологией может стать увлекательным занятием.

#amd #fsr 3 #генерация кадров #amd fsr3
Источник: videocardz.com
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