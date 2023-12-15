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Fantoci
Nvidia прекращает производство видеокарт серии GTX 16
Бюджетные видеокарты серии GTX 16 уже не "тянут" современные игры и не поддерживают трассировку лучей, но они до сих пор пользуются большой популярностью среди геймеров.

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Наступил печальный день для геймеров с ограниченным бюджетом – появилась информация, что Nvidia намерена снять с производства свои популярные видеокарты серии GTX 16. Пока официальных заявлений от Nvidia не последовало, однако эти модели достаточно устарели к 2023 году и остаются единственными видеокартами компании без поддержки трассировки лучей, которые компания все еще выпускает. Скорее всего, Nvidia намерена "заставить" геймеров переходить на видеокарты серии RTX для повышения распространенности технологий трассировки лучей и DLSS. Данное решение вполне логично с точки зрения дальнейшего развития компании.

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Информация о планах Nvidia остановить производство видеокарт 16-й серии поступила с китайского форума производственных партнеров компании. На форуме сообщается, что Nvidia уведомила своих партнеров о прекращении производства графических процессоров 16-й серии уже в первом квартале 2024 года, буквально через несколько недель. В связи с этим развитием событий, партнерам рекомендовано заказать необходимое количество графических процессоров 16-й серии прямо сейчас, так как они больше не будут производиться с 2024 года. Похоже, на этом эра доступных видеокарт от компании Nvidia заканчивается, поскольку 16-я серия оставалась фактически единственной бюджетной альтернативой куда более дорогим видеокартам RTX. С момента выхода в 2019 году эти видеокарты пользовались большой популярностью в Steam – они предоставляли относительно дешевый способ получить высокую производительность в некоторых современных играх и в киберспортивных дисциплинах.

Видеокарты серии GTX 16 можно поместить в капсулы времени – чтобы продемонстрировать будущим поколениям, что когда-то у нас были компактные и недорогие решения.

В этой линейке представлено множество моделей – Nvidia продолжала выпускать всё новые варианты, благодаря их популярности среди геймеров с ограниченным бюджетом. Это видеокарты GTX 1660, GTX 1660 Ti, GTX 1660 Super, GTX 1650, GTX 1650 Super, GTX 1650 Ti и бюджетная GTX 1630. Они были выпущены в середине эры Turing, когда Nvidia пыталась убедить геймеров купить серию RTX 20. Однако эти видеокарты считались слишком дорогими и к тому же трассировка лучей была еще очень сырой, и поддерживалась лишь в нескольких играх. При этом графические процессоры 16-й серии производились на архитектуре Turing, но без поддержки трассировки лучей. Большинство из них сейчас стоят от 169 до 229 долларов, тогда как самое доступное предложение серии RTX – видеокарта RTX 3050 – обходится в $249.

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Пока неизвестно, заменит ли Nvidia эти видеокарты новой линейкой доступных графических процессоров без поддержки RTX, но это кажется маловероятным. В последнее время Nvidia получает рекордные доходы благодаря растущему спросу на свои ускорители искусственного интеллекта, благодаря которым компания стала больше заниматься искусственным интеллектом, чем играми. В предыдущем квартале, закончившемся в октябре, доход от центров обработки данных был в 5 раз выше, чем от игрового бизнеса, поэтому в наши дни Nvidia не слишком беспокоится о выпуске бюджетных видеокарт с низкой рентабельностью.

#nvidia gtx #nvidia gtx 16 #nvidia gtx 1660
Источник: wccftech.com
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