Древние предки людей могут быть одной из причин вашей склонности рано просыпаться.

Неандертальцы вымерли около 40 000 лет назад, но их повседневное привычки до сих пор влияют на нашу современную жизнь. Согласно новому исследованию, циркадные ритмы неандертальцев, то есть внутренние часы, которые регулируют время нашего бодрствования и сна, сохранились в некоторых участках нашей ДНК. Это означает, что образ жизни древних людей - "рано ложиться спать и рано вставать", позволявшие оптимизировать охотничий график и адаптироваться к сезонным переменам в высоких широтах, до сих пор влияют на режим сна некоторых современных людей спустя десятки тысяч лет.

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Биологи и генетики из Университета Вандербильта, Пенсильванского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, чтобы ответить на три важных вопроса. Первый касался наличия “циркадных генов” в ДНК неандертальцев, второй - того, были ли эти гены переданы современным людям. Третий заключался в том, влияют ли древние циркадные гены на привычки своих носителей в настоящее время.

В статье, опубликованной в журнале Genome Biology and Evolution, исследователи рассказали, что обнаружили 28 циркадных генов в архаичной ДНК. Из них 16 циркадных генов смогли пробиться вниз по эволюционной цепочке в следствии скрещивания неандертальцев с Homo sapiens из Африки и Евразии. Однако по мнению ученых, это ещё не подтверждало, что 16 выживших генов связаны с более ранним пробуждением современных людей.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи изучили ДНК сотен тысяч современных людей из британского Биобанка. Эта биомедицинская база данных содержит анонимную информацию о генетике, образе жизни и здоровье 500 000 человек. Стоит признать, что Биобанк Великобритании имеет свои недостатки: он не только включает данные только жителей Великобритании, но и к тому же его участники «преимущественно люди старшего возраста, чаще женщины, живущие в менее неблагополучных районах». Тем не менее, исследователи увидели, что древние циркадные гены взаимосвязаны с более ранним пробуждением.

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Не у каждого современного человека есть гены неандертальца; даже если это так, доля архаичных генов в геноме невелика. Кроме того, существует бесчисленное множество причин, по которым современные люди просыпаются именно в ранее утреннее время: работа, учеба, семейные обязанности, состояние здоровья, личные предпочтения, шумные соседи и так далее. Поэтому сложно научно доказать, что именно неандертальская ДНК заставляет нас вставать пораньше. Возможно, она лишь облегчает ранние подъёмы для некоторых людей.