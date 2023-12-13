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Fantoci
Sony начала распространять технические характеристики PS5 Pro сторонним игровым студиям
Это стандартная практика – разработчики должны знать технические параметры консоли, чтобы создавать и оптимизировать игры под неё.

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Слухи о новой Sony PlayStation 5 Pro ходят давно, но в этот раз в интернете появилась не пустая болтовня, потому что характеристики "профессиональной" модели уже направлены к разработчикам игр. Данная информация поступила от Тома Хендерсона, владельца Insider Gaming, который является надежным источником информации об аппаратном обеспечении. Он заявил в понедельник, что первые подробности об усовершенствованной консоли станут известны уже в этом месяце.

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Заявление Хендерсона прозвучало после слухов, которыми поделился популярный игровой форум ResetEra. 8 декабря пользователь под ником «RandomlyRandom67» подвел итоги всех появившихся в этом году слухов о PS5 Pro и перечислил несколько ее предполагаемых характеристик. Сославшись на этот пост в ResetEra, другой пользователь спросил Хендерсона, насколько достоверна информация от RandomlyRandom67. Хендерсон ответил в понедельник, что он не может комментировать утечки от других людей, но он ожидает, что полные технические характеристики PS5 Pro просочатся в СМИ до конца месяца.

По словам Хендерсона, Sony очень скоро предоставит всю необходимую информацию о новой консоли сторонним игровым студиям. Это стандартная практика – разработчики должны знать технические параметры консоли, чтобы создавать и оптимизировать игры под неё. Однако распространение таких сведений среди сторонних компаний открывает возможности для утечек со стороны инсайдеров – и Sony прекрасно это осознаёт.

Пользователь RandomlyRandom67 утверждает, что PS5 Pro под кодовым названием "Trinity" будет обладать тремя ключевыми преимуществами: более быстрым накопителем информации, ускоренной трассировкой лучей и масштабированием разрешения. Консоль будет оснащена новым графическим процессором, изготовленным на технологическом узле TSMC N4P. Согласно ранним слухам, графический чип под кодовым названием "Viola" будет изготавливаться на архитектуре RDNA 3 от AMD, но RandomlyRandom67 утверждает, что для улучшения трассировки лучей он будет использовать новую RDNA 4 от AMD. И в завершение, ожидается, что Sony представит новую консоль в сентябре 2024 года. Однако это всего лишь слова анонимного пользователя на веб-форуме, поэтому к ним стоит относиться с осторожностью.

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PS5 претерпела множество изменений за свой относительно короткий срок службы. Оригинальная модель PS5 вышла в 2020 году, облегченная версия с меньшим радиатором - в 2021 году, а еще более легкая, холодная и энергоэффективная модель - в 2022 году. Этой осенью Sony также выпустила обновленные версии своих моделей PS5 для чтения дисков и цифровых устройств. К настоящему моменту желающие приобрести консоль PS5, скорее всего, уже определились с подходящей для себя моделью. Но те, кто ожидает ещё более производительную версию, возможно, стоит подождать модели Pro.

#sony #playstation 5 pro #ps5 pro
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