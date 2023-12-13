Китайцы пока не раскрывают, какие именно процессоры используются в новой системе, однако, по некоторым данным, этот компьютер смог преодолеть порог в 1 экзафлопс.

В наши дни все суперкомпьютеры, как правило, создаются открыто – страны активно хвастаются их производительностью и участвуют в специализированных соревнованиях по бенчмаркингу, чтобы доказать свое инженерное мастерство. Однако Китай не играет по этим правилам. Вся китайская суперкомпьютерная программа по большей части держится в секрете, поскольку этой стране якобы закрыт доступ к передовым технологиям. И тем не менее, несмотря на стремление держать все в секрете, Поднебесная недавно анонсировала суперкомпьютер, который способен превзойти отметку в 1 экзафлопс, притом используя исключительно отечественные процессоры – что по идее не должно быть возможно в свете санкций, введенных против КНР.

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Новый суперкомпьютер получил название Tianhe Xingyi, сообщает государственное информационное агентство Xinhua (по данным Reuters). Как и следовало ожидать, в пресс-релизе содержится крайне мало конкретики, поскольку Китай не публикует подробные технические характеристики своих суперкомпьютеров. В нем лишь говорится, что он был построен на основе «отечественной передовой вычислительной архитектуры, высокопроизводительных многоядерных процессоров, высокоскоростных межсетевых сетей и систем хранения большого объема». В пресс-релизе также говорится, что по сравнению с Tianhe-2 (на фото выше) китайские инженеры удвоили многие показатели производительности нового суперкомпьютера. Это неудивительно, поскольку Tianhe-2 впервые появился в списке Top500 в 2013 году и был самым быстрым суперкомпьютером в мире в течение нескольких лет после этого, пока не был смещен TaihuLight, другим компьютером из Китая в 2016 году.





Что здесь примечательно, так это то, что в Tianhe-2 использовалось 32 тысячи 12-ядерных процессоров Intel Xeon, тогда как новая система основана на отечественных китайских чипах. Как отмечает Tom’s Hardware, в основе нового суперкомпьютера могла лечь третья итерация системы Tianhe, запуск которой изначально планировался в 2019 году с пиковой производительностью 1,7 экзафлопс. По данным The Next Platform, этот новый суперкомпьютер, оснащен процессорами MT3000, но пока нет подробностей о том, сколько их было использовано, сколько ядер они имеют и так далее. Предположительно, это многоядерные процессоры архитектуры ARMv8 от компании Phytium – Phytium 2000+ и Matrix 2000+ (MTP).

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Нам придется немного подождать, чтобы узнать, какая реальная огневая мощь у этой машины. В отличие от других стран, Китай больше не предоставляет данные о своих суперкомпьютерах для рейтинга Top500, сохраняя все детали в тайне, однако система Tianhe Xingyi, скорее всего, будет выдвинута на премию Гордона Белла в следующем году. Тогда мы и узнаем, как эта машина соотносится по мощности с ведущими американскими суперкомпьютерами – такими, как новейшая система Aurora на чипах Intel и текущий лидер рейтинга Frontier с процессорами AMD в Национальной лаборатории в Оук-Ридж, достигший отметки в 1 экзафлопс.