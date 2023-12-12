Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
TCL представила 31-дюймовый куполообразный игровой монитор и искусственный интеллект для ТВ
Этот уникальный монитор ориентирован на киберспорт и игры-симуляторы.

реклама

Китайская компания TCL, которая занимается производством телевизоров, недавно провела конференцию во время которой продемонстрировала свою новейшую продукцию, среди которой оказалось несколько интересных разработок. Китайцы представили множество телевизоров и дисплеев следующего поколения, которые, по их словам, являются "первыми в мире". Также была анонсирована технология X-Intelligence - "первая в отрасли модель искусственного интеллекта для дисплеев". Но наибольший интерес среди геймеров вызвала OLED-панель в форме купола, подобной которой ранее не существовало на рынке настольных ПК.

реклама

Мероприятие, организованное TCL, получило название «Конференция по технологиям дисплеев» (DTC 2023) и проводилось при поддержке подразделения компании China Star Optoelectronics Technology совместно с партнёрами из отрасли производства дисплеев. На мероприятии были представлены различные дисплеи нового поколения, но давайте сначала остановимся на куполообразном мониторе. Его диагональ составляет 31 дюйм, разрешение - 4K, частота обновления - 120 Гц. Это также OLED-панель, поэтому она обладает всеми характеристиками, необходимыми для высококлассного игрового монитора 2023 года.

Кроме того, в нем реализовано то, что TCL называет "пространственной 3D-перспективой". Согласно изданию ITHome, эта панель позиционируется как "дисплей для киберспорта" и как первый в мире игровой монитор куполообразной формы, что, вероятно, так и есть.

Игры с разрешением 8К могут появиться через несколько лет, когда видеокарты станут мощнее. Фото: ITHome

TCL также показала несколько интересных игровых мониторов с поддержкой 8K-резрешения, с которыми сегодняшние графические процессоры не справляются, но через несколько лет ситуация должна измениться. Китайская компания продемонстрировала 57-дюймовый сверхширокий 8K OLED-дисплей, состоящий по сути из двух 4K-панелей, расположенных рядом. Эта изогнутая панель с частотой обновления 240 Гц в первую очередь предназначена для киберспорта. Помимо выше перечисленного, TCL представила 27-дюймовую 8K-панель (изображение вверху), которая имеет очень высокую плотность пикселей. Согласно информации ITHome, он позволяет переключать 2D/3D-изображение на основе технологии "светового поля" и встроенную систему отслеживания глаз.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что касается искусственного интеллекта, то информация, представленная компанией TCL, довольно расплывчата. Китайцы заявили, что они стремятся удовлетворить "требования индустрии панелей к большим моделям искусственного интеллекта", о существовании которых мы не знали. Для решения этой задачи создана технология X-Intelligence, которая, возможно, представляет собой дисплей с интегрированной моделью вроде ChatGPT. Компания заявила, что она обладает «возможностями, превосходящими GPT-4 в области дисплеев», но это может означать, что она просто используется для производства дисплеев. Мы сделали такой вывод, потому что TCL заявила: “Ожидается, что ее запуск повысит производительность и инновационные возможности для компаний индустрии дисплеев”. В итоге пока неясно, что конкретно собой представляет эта технология, помимо добавления модного термина "искусственный интеллект" к своей продукции.

#искусственный интеллект #игровой монитор #tcl
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bosch обучает свой ИИ с помощью другого искусственного интеллекта – и может сэкономить €300 млн
Создан ИИ для угадывания паролей по щелчку клавиш
Nvidia рассматривает Intel в качестве перспективного партнёра в поставках чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
9
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
8
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
20
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
11
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
5
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
5
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
4
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
Самый странный ИИ: немецкий конкурент ChatGPT восхваляет Гитлера и дискриминирует людей
5
Intel представляет новый серверный процессор Sierra Forest с 144 энергоэффективными ядрами
+
Qualcomm следует за MediaTek с новым флагманским процессором
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Закон об искусственном интеллекте: ЕС согласовал регулирование ИИ
+
Эксперт CommEx дал прогноз курса BTC к 1 января 2024 года
+
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
1
Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
4

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
45
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
126
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
18
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
5
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
15
Выпущена Xfce тема оформления Chimbalix-orange, исправляющая проблемы взаимодействия с интерфейсом
11

Сейчас обсуждают

c2h5oh
18:41
А ты своим умом можешь отвечать, а не копировать сообщения и мысли других ?
Разработчики The Day Before, якутская студия Fntastic закрывается после оглушительного провала игры
FelsheR-BAN100plгssss
18:39
У меня 2 компа на ам4 и 2 на интеле - не вижу разницы.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Truth Sееker
18:39
Говоришь на меня - переводишь на себя.
Разработчики The Day Before, якутская студия Fntastic закрывается после оглушительного провала игры
УдалЁн
18:37
Оверклокерс похоже продались АМД. Каждая статья написана именно чтобы лизнуть красным.
При одинаковой мощности Core Ultra 5 125H уступил Ryzen 7 7840HS по части ЦП, но выиграл по графике
c2h5oh
18:36
Что это за фейерверк твоей тупости ?
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
c2h5oh
18:35
Интересно, а ты в каком списке?
Арестович*: Вся военная промышленность НАТО вместе взятая работает хуже, чем ОПК Северной Кореи
Truth Sееker
18:35
Какой дурачок тебе бота для комментариев настраивал
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
c2h5oh
18:34
У тебя морда вверх ногами и имя липовое, этого достаточно?
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
c2h5oh
18:33
да какой ты кремлебот, ты хохлов спонсируешь, покупаешь и пьешь их пиво, значит ты кто?
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
Вадим Голубцов
18:32
ОООО, Евгений )) А вы пробовали пообщаться с "плоскоземельщиками" ? Они вообще утверждают, что земля плоская и никакие доказательства им не указ... Вот им докажите, что нет глобального сговора против ...
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем