Этот уникальный монитор ориентирован на киберспорт и игры-симуляторы.

Китайская компания TCL, которая занимается производством телевизоров, недавно провела конференцию во время которой продемонстрировала свою новейшую продукцию, среди которой оказалось несколько интересных разработок. Китайцы представили множество телевизоров и дисплеев следующего поколения, которые, по их словам, являются "первыми в мире". Также была анонсирована технология X-Intelligence - "первая в отрасли модель искусственного интеллекта для дисплеев". Но наибольший интерес среди геймеров вызвала OLED-панель в форме купола, подобной которой ранее не существовало на рынке настольных ПК.

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Мероприятие, организованное TCL, получило название «Конференция по технологиям дисплеев» (DTC 2023) и проводилось при поддержке подразделения компании China Star Optoelectronics Technology совместно с партнёрами из отрасли производства дисплеев. На мероприятии были представлены различные дисплеи нового поколения, но давайте сначала остановимся на куполообразном мониторе. Его диагональ составляет 31 дюйм, разрешение - 4K, частота обновления - 120 Гц. Это также OLED-панель, поэтому она обладает всеми характеристиками, необходимыми для высококлассного игрового монитора 2023 года.

Кроме того, в нем реализовано то, что TCL называет "пространственной 3D-перспективой". Согласно изданию ITHome, эта панель позиционируется как "дисплей для киберспорта" и как первый в мире игровой монитор куполообразной формы, что, вероятно, так и есть.

Игры с разрешением 8К могут появиться через несколько лет, когда видеокарты станут мощнее. Фото: ITHome

TCL также показала несколько интересных игровых мониторов с поддержкой 8K-резрешения, с которыми сегодняшние графические процессоры не справляются, но через несколько лет ситуация должна измениться. Китайская компания продемонстрировала 57-дюймовый сверхширокий 8K OLED-дисплей, состоящий по сути из двух 4K-панелей, расположенных рядом. Эта изогнутая панель с частотой обновления 240 Гц в первую очередь предназначена для киберспорта. Помимо выше перечисленного, TCL представила 27-дюймовую 8K-панель (изображение вверху), которая имеет очень высокую плотность пикселей. Согласно информации ITHome, он позволяет переключать 2D/3D-изображение на основе технологии "светового поля" и встроенную систему отслеживания глаз.

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Что касается искусственного интеллекта, то информация, представленная компанией TCL, довольно расплывчата. Китайцы заявили, что они стремятся удовлетворить "требования индустрии панелей к большим моделям искусственного интеллекта", о существовании которых мы не знали. Для решения этой задачи создана технология X-Intelligence, которая, возможно, представляет собой дисплей с интегрированной моделью вроде ChatGPT. Компания заявила, что она обладает «возможностями, превосходящими GPT-4 в области дисплеев», но это может означать, что она просто используется для производства дисплеев. Мы сделали такой вывод, потому что TCL заявила: “Ожидается, что ее запуск повысит производительность и инновационные возможности для компаний индустрии дисплеев”. В итоге пока неясно, что конкретно собой представляет эта технология, помимо добавления модного термина "искусственный интеллект" к своей продукции.