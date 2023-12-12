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Fantoci
Acer RTX 4090 со встроенным жидкостным охлаждением нагревается сильнее, чем воздушные аналоги
Новая гибридная система жидкостного и воздушного охлаждения топовой видеокарты, к сожалению, не принесла улучшений по сравнению со стандартными кулерами, хотя и является довольно компактной.

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В апреле Acer представила свой новый игровой ПК малого форм-фактора Predator Orion X. Несмотря на скромные размеры системы, сопоставимые с обувной коробкой, производителю удалось разместить внутри процессор Core i9-13900K с жидкостным охлаждением и видеокарту RTX 4090 с гибридным охлаждением. Тем самым инженеры обеспечили высочайшую игровую производительность в очень маленьком корпусе. Данная видеокарта оснащена новой системой охлаждения с водяным блоком, встроенным в радиатор, которая тем самым привлекла внимание энтузиастов систем охлаждения. Теперь же в первых реальных тестах выяснилось, что производительность охлаждения этой видеокарты оставляет желать лучшего.

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Информация поступила от ютуб-канала KitGuru, где в новом видеоролике геймеры вынули видеокарту из корпуса Orion X объемом 15,4 л и поместили ее в полноразмерную корпус ATX для объективного тестирования. Это гарантировало достаточный поток воздуха, теоретически позволяя видеокарте работать даже лучше, чем в корпусе Orion. Однако видеокарта стала нагреваться даже сильнее, чем 4090 с воздушным охлаждением от Gigabyte, Asus и других компаний. Под нагрузкой температура видеокарты Acer составила 75,8°C, тогда как у других видеокарт она была около 65°C. Температура самой горячей точки этой видеокарты также была на 10°C выше, чем у схожих GPU, что свидетельствует о том, что гибридная система охлаждения не настолько эффективна, как три вентилятора и массивный радиатор.

На этом изображении в разобранном виде вы можете увидеть толстую видеокарту в крайнем левом углу. 

Чтобы быть объективными по отношению к Acer, стоит отметить, что "инновационная" гибридная система охлаждения RTX 4090 довольно компактна, поэтому пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы вместить её в крошечный корпус. Несмотря на то, что это трехслотовая видеокарта, она выглядит довольно короткой по сравнению с другими RTX 4090, так что это и есть тот самый компромисс. Кроме того, в реальных игровых тестах, проведенных авторами KitGuru, они обнаружили, что ее производительность точно соответствует показателям других 4090. Хоть и температура видеокарты в 75°C выше, чем у других RTX 4090, но она недостаточно высокая, чтобы графический процессор перегрелся и вышел из строя. В целом, складывается впечатление, что решение от Acer - это хороший компромисс между производительностью охлаждения и меньшими размерами, позволяющий получить "производительность большого стационарника" в крошечном корпусе, который легко поместится на столе.

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Эксперимент Acer с видеокартой RTX 4090 показал, что при уменьшении системы охлаждения для такого горячего куска кремния придется смириться с более высокой средней температурой видеокарты. Также выяснилось, что видеокарты Nvidia RTX 4090 имеют почти оптимальную конструкцию, так как 75°C раньше считалась нормальной температурой для любой видеокарты при полной нагрузке, тем более для топовой видеокарты, как эта. Тот факт, что большинство 4090 работают при температуре 65°С под нагрузкой, оставаясь при этом бесшумными, является свидетельством инженерно-технического мастерства Nvidia. Это также результат их огромного размера, так как ни одна из сравниваемых видеокарт не влезла бы в корпус Orion X без потери одного вентилятора и примерно трети своего радиатора. Хотя эксперты надеялись на лучшие результаты от уникальной системы охлаждения от Acer, она вполне адекватна с учетом ограничений по размеру корпуса.

#rtx 4090 #acer #acer rtx 4090
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