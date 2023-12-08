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Fantoci
Таяние «огненного льда» в океанах может усугубить изменение климата
Этот материал на 13% состоит из метана, что в 25 раз вреднее для атмосферы, чем углекислый газ.

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Наши усилия по борьбе с изменением климата сосредоточены на углекислом газе, наиболее часто выбрасываемом в атмосферу парниковом газе. Однако он не самый опасный, потому что существует метан, который в 25 раз эффективнее удерживает тепло. Исследователи из Университета Ньюкасла сообщили, что по мере потепления океанов в атмосферу начало уходить гораздо больше метана. Они утверждают, что так называемые залежи "огненного льда" в глубинах океана не так стабильны, как считалось ранее.

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Термин "огненный лед" наверно слегка озадачил вас, но официальное название этого материала — гидрат метана или клатрат. Такое необычное прозвище объясняется необычными свойствами метановых гидратов. Он выглядит как плотный, почти полностью непрозрачный водяной лед — его фотография выше. Но в отличие от обычного льда, внутри кристаллической структуры заключен большой объем метана. Под воздействием пламени гидраты метана загораются с образованием воды и углекислого газа. Когда он тает в океане, метан выделяется без сгорания.

Раньше ученые думали, что гидраты метана встречаются только во внешних солнечных системах. Совсем недавно они обнаружили этот материал глубоко в океане, где молекулы воды и метана, связанные водородными связями, существуют вместе при низких температурах и высоком давлении. По последним оценкам, внутри гидратов может быть заключено от 250 000 до 700 000 триллионов кубических метров метана.

Пока неясно, насколько глобальное потепление повлияет на отложения "огненного льда", но исследование британских ученых указывает на более серьезную проблему, чем ожидалось. Теоретически "огненный лед" в глубоком океане не должен нагреваться настолько, чтобы таять, но этот материал способен перемещаться по океану. Команда использовала методы 3D-сейсмической визуализации для изучения куска "огненного льда" у побережья Мавритании на северо-западе Африки.


Исследование показало, что гидраты метана могут таять во время аномальных теплых периодов, подобных нынешнему периоду рекордных температур. Предыдущие исследования гидратов метана были сосредоточены на более мелких участках месторождений метана, считая их более уязвимыми к изменению климата. Однако команда «Ньюкасла» показала, что наибольшая опасность находится глубже, в так называемой зоне стабильности гидратов на глубине от 450 до 700 метров. Метан, выброшенный из зоны стабильности, может переместиться на расстояние до 40 км в сторону суши.

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Ученые обнаружили доказательства того, что отложения гидрата метана смещаются и мигрируют на мелководье, где они могут легко таять. Есть также свидетельства того, что метан вырывается из "огненного льда" и оставляет оспины — характерную впадину на морском дне. Эти структуры распространены в самой глубокой части континентального склона, где "огненный лед", вероятно, скапливается после того, как он вырвется из глубоководных океанских отложений. Учитывая потенциал метана как парникового газа, ученым-климатологам придется изучить этот процесс более подробно. Подводные залежи метана могут стать еще одним опасным переломным моментом климата, которого мы хотим избежать.

#изменение климата #гидрат метана #клатрат #огненный лед
Источник: ncl.ac.uk
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