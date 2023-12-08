Возраст звезды S0-6 составляет 10 миллиардов лет, и она не похожа на звезды нашей галактики.

В Млечном Пути насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд. Точное число неизвестно, потому что в некоторых областях нашей галактики все ещё рождаются новые звезды. Большинство видимых небесных тел являются уроженцами Млечного Пути, но некоторые из них могли прилететь к нам из других участков Вселенной. Астрономы из Японского педагогического университета Мияги потратили почти десять лет, изучая одну звезду вблизи центра нашей галактики, и пришли к выводу, что S0-6 точно не отсюда.

реклама

Как следует из названия, S0-6 относится к S-звездам, поскольку вращается в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Астрономы восхищаются S-звездами, потому что гравитационная турбулентность сверхмассивной черной дыры должна препятствовать образованию близлежащих звезд в ее окрестностях. Это говорит о том, что S-звезды формируются где-то в космосе и со временем мигрируют к черной дыре. Кроме того, эти объекты находятся в таких экстремальных условиях, что их можно использовать для новой проверки общей теории относительности Эйнштейна.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Japan Academy, было проведено под руководством ученого Сёго Нисияма. Его команда на протяжении восьми лет наблюдала за звездой S0-6 с помощью телескопа Субару, который находится в оптико-инфракрасной обсерватории на Гавайях. Согласно их анализу, S0-6 действительно вращается очень близко к сверхмассивной черной дыре Млечного Пути, известной как Стрелец A* (Sagittarius A*). Она вращается на расстоянии 0,04 светового года от черной дыры, что чуть более чем в три раза больше диаметра нашей Солнечной системы.

Местоположение S0-6 возле черной дыры Стрелец A*. Фото: Педагогический Университет Мияги.

По мере старения звезд в них остается меньше тяжелых элементов, что может помочь определить их возраст. S0-6 не является молодой звездой — анализ ее спектра предполагает, что она образовалась около 10 миллиардов лет назад, и, что важно, соотношение элементов в этой звезде отличается от других звезд в этом регионе. Она больше похожа на звезды за пределами Млечного Пути. Она больше всего похожа на звезды в карликовых галактиках, вращающихся вокруг Млечного Пути, например Малое Магелланово Облако.

Ученые полагают, что некоторые галактики-спутники Млечного Пути находятся на пути к поглощению, и этот процесс, вероятно, продолжается уже миллиарды лет. Это не первая внегалактическая звезда, но первая, обнаруженная так близко к Стрельцу А*.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Таким образом, S0-6 могла сформироваться в карликовой галактике на расстоянии 50 000 или 60 000 световых лет, которую в какой-то момент поглотил Млечный Путь. Процесс, посредством которого эта звезда попала в центр галактики, неясен. Потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить ее происхождение и определить, взяла ли она с собой в путешествие каких-либо спутников.