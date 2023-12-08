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Fantoci
В сети появился первый тест 144-ядерного процессора Intel Sierra Forest
Для чипа, напичканного крошечными ядрами, его производительность в многопоточных вычислениях вполне пристойная, однако до уровня процессора AMD Bergamo ему далеко.

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Следующий год является очень важным для Intel в области центров обработки данных - компания надеется превзойти чипы Epyc от AMD с помощью новых серверных процессоров, которые будут обладать преимуществами от перехода на новый техпроцесс. Одним из наиболее интересных среди них является чип Sierra Forest, который станет первым процессором, состоящим исключительно из эффективных ядер или E-ядер, для обеспечения максимальной плотности ядер. Он будет конкурировать с процессором AMD Epyc «Bergamo», который также использует только эффективные ядра, которые компания называет Zen 4c. В сети появились результаты первого бенчмарка нового процессора, показывающие, что он сможет противопоставить чипу AMD. Скажу вам честно, на данный момент перспективы для Intel выглядят не слишком оптимистично.

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Несмотря на то, что выпуск процессоров Sierra Forest ожидается не ранее начала 2024 года, на сайте Geekbench появились результаты для "неизвестного" процессора Intel с 288 ядрами. Скорее всего, это двухсокетный сервер Sierra Forest с двумя 144-ядерными процессорами внутри. Стоит отметить, что ранее Intel анонсировала чип с 288 ядрами на одном кристалле, однако здесь, по всей видимости, использовались два отдельных физических чипа. Результаты теста были замечены пользователем @Benchleaks и размещены в Твиттере/X. Он показывает, что новый процессор Intel E-core предлагает достойную производительность для чипа, ориентированного на эффективность, но не может сравниться с процессорами AMD Zen 4c, по крайней мере, в этом конкретном тесте.

У Intel есть в разработке чип Sierra Forest с 288 ядрами на двух 144-ядерных чиплетах, так что в теории компания еще может превзойти ЦП Epyc Bergamo от AMD.

Результаты многоядерных вычислений показывают, что 144-ядерный процессор Sierra Forest примерно эквивалентен нынешним 56-ядерным 112-поточным флагманским процессорам Intel Xeon в двухпроцессорной конфигурации. Но его результат показывает производительность менее половины того, что может показать флагманский 128-ядерный процессор AMD с 256 потоками в том же тесте. Как отмечает Tom's Hardware, двухчиплетные процессоры Sierra Forest набрали в Geekbench 7770 баллов в многоядерном режиме, тогда как процессор AMD Epyc 9754 набирает примерно 16 455 баллов в том же тесте.

С одной стороны, в этом нет ничего удивительного. Несмотря на то, что Intel оснастила свой процессор 144 ядрами, они не способны к гиперпоточности, поскольку являются E-ядрами. С другой стороны, процессор AMD Epyc с Zen 4c может выполнять два потока на ядро, поэтому ее 128-ядерный процессор предлагает 256 потоков, что дает ему огромное преимущество при многоядерных рабочих нагрузках. Одноядерный результат Sierra Forest примерно вдвое ниже, чем у чипов Xeon, которые для максимальной производительности используют только P-ядра.

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Справедливости ради отметим, что этот процессор спроектирован для максимальной эффективности, а Geekbench не является тестом для центров обработки данных. Это лишь дает нам базовые показатели для сравнения процессоров в одном и том же тесте, но он не эквивалентен рабочей нагрузке, с которой эти процессоры могут столкнуться в реальном мире. Кроме того, как отмечалось выше, ещё появится 288-ядерная версия Sierra Forest, которая вполне может составить конкуренцию Bergamo от AMD, когда она наконец появится в следующем году на техпроцессе Intel 3 (ранее 5 нм).

#intel #sierra forest #amd bergamo
Источник: tomshardware.com
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