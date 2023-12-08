Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Rolls-Royce продемонстрировала прототип лунного ядерного реактора
Английская компания надеется, что миниатюрный реактор будет готов к вводу в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

реклама

Луна снова оказалась в центре всеобщего внимания и готовится принять первых посетителей после десятилетий забвения. НАСА и другие космические агентства сейчас работают над тем, чтобы в ближайшие несколько лет отправить человека на Луну, но на этот раз навсегда. Для долгосрочного проживания людей на Луне потребуется много энергии и здесь на помощь пришла компания Rolls-Royce, которая заявила, что у нее есть решение этой проблемы. Английская компания представила концептуальную версию миниатюрного ядерного реактора, который она строит совместно с Космическим агентством Великобритании. Реактор пока не может вырабатывать энергию, но способен излучать свет, а это, по мнению британских ученых, уже большой прогресс.

реклама

Rolls-Royce представила демонстрационную модель на недавней конференции UK Space Conference в Белфасте. Великобритания выделила 2,9 миллиона фунтов стерлингов (338 миллионов рублей) на проект и еще 249 000 фунтов стерлингов (29 миллионов рублей) заплатила в 2022 году за раннее концептуальное исследование. Однако реактор пока еще далёк до своей финальной версии. В целом складывается такая ситуация, что следующая эра освоения Луны человеком может быть отложена, поскольку НАСА, SpaceX и другие компании все ещё пытаются подготовить новое оборудование для космических полетов. Космическая миссия "Артемида-3", призванная стать первой пилотируемой высадкой на Луну за последние 50 лет, вряд ли состоится в заявленные сроки - к 2024 году, поскольку необходимые скафандры и посадочный корабль Starship все ещё находятся в разработке.

Все предыдущие экспедиции на Луну полагались на солнечную энергию, которая подходит только для краткосрочных миссий. Всем известно, что лунная пыль может засорить или полностью закрыть солнечные панели, а также на Луне бывают ночи, которые длятся две земные недели. Эти простые факторы способны положить конец даже самым успешным миссиям. Совсем недавно Индия перевела спускаемый аппарат и луноход «Чандраян-3» в спящий режим, когда наступила ночь, но роботы после этого так и не проснулись. Поэтому на Луне необходимы микрореакторы, подобные тому, который строит компания Rolls-Royce. Они смогут надежно обеспечивать электроэнергией будущие поселения в течение многих лет.

Концептуальный рендеринг, показывающий, как может выглядеть окончательный дизайн реактора. Источник: Rolls-Royce

Микрореактор Rolls-Royce работает по тем же принципам, что и наземная атомная электростанция. Ядерное топливо разлагается, выделяя тепло, которое используется для вращения турбин, вырабатывающих электричество. Rolls-Royce ожидает, что ее микрореактор будет выдавать мощность около 50 мегаватт, чего достаточно для обеспечения электроснабжением города среднего размера. Для сравнения, атомная электростанция может производить в 20 раз больше мощности, около 1 гигаватта.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

НАСА также изучает возможность использования ядерной энергии на Луне. В 2022 году Министерство энергетики США выделило компаниям Lockheed Martin, Westinghouse и IX по 5 миллионов долларов на создание концепции микрореактора мощностью 40 киловатт, который мог бы работать на Луне не менее 10 лет. Агентство также провело испытания своего собственного маломасштабного реактора — проекта «Киломощный реактор с использованием технологии Стирлинга» (или KRUSty), продемонстрировав, что он может генерировать 4 киловатт мощности за счет ядерного расщепления. Даже этого было бы достаточно, чтобы согреть астронавтов в течение долгой лунной ночи, а вот установка мощностью 50 МВт, предложенная Rolls-Royce, могла бы обеспечить электроэнергией целую колонию.

#луна #rolls-royce #ядерный реактор
Источник: rolls-royce.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
Индия вернула космический корабль «Чандраян-3» на околоземную орбиту
Rolls-Royce демонстрирует свой микроядерный реактор для Луны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
31
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
13
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
1
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
10
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
1
В Украине стремительно увеличивается количество электрокаров – конфликт не мешает популярности Tesla
10
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
1
Россия начала производство своего катера-камикадзе
2
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
19
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
9
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
2
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
9
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
6
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
СМИ: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400
3
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
4
На свалке нашли потерянные топливные баки ракеты Vega
+
Reuters: Украина запросила у США самолёты F-16, F-18, Boeing C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules
2

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
17
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
24
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
1
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
164
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Сейчас обсуждают

Райко Хикару
16:46
Очень интересно какой еще олдскул они решат воскресить. Молодцы ребята, пожелаю им лишь успеха.
Cоздатели Robocop: Rogue City приступили к следующему проекту и набирают сотрудников
Илья Ипполитов
16:45
Разве донатить в эту помойку не равно финансировать ВСУ, после недавней их акции с украинским танком я не знаю кем надо быть чтобы связываться с этой конторой.
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Блейд
16:42
Ты что такое пишешь, здесь такой нельзя писать. ⚡️Кадры побега украинского призывника через украинско-польскую границу
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Eaec
16:35
Вот это я и хочу выяснить, когда его(её) поймаю.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Чaтo-Б0t
16:33
Странно было бы, если он не выдвинул бы свою кандидатуру. А так всё нормально, значит и Некроину добьют.
Путин заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году
Яков Лазарев
16:31
на бумаге вполне себе не плох на мой взгляд, и те же aero white и aero bronze у них не плохие, по крайней мере не слышал о них плохого. Этот киловатник мне перебор все-равно)
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
Чaтo-Б0t
16:31
Значит, Некроину будут добивать. И это хорошо. З.Ы. lpr 1, [08.12.2023 12:50] Ночью в Харькове, помимо аэропорта, была поражена воинская часть со складами БК на Холодной горе за супермаркетом. lpr 1, ...
Концерн «Калашников» начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в ВС РФ
Амир Боршигов
16:30
Будем ждать пиратки :)
Программа Fences 5 выходит из превью и уже доступна для Windows
Кирилл Физиков
16:30
А он думал что это кокаин?
Внутри блока питания Equites T500 на 500 Вт нашли контейнер с металлической стружкой
Олег Ст
16:28
И кому хуже буде если хорошо подумать?? Контракты это гарантия поставки!!
FT: новый закон ЕС позволит выходить из контрактов с поставщиками газа из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем