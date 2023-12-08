Английская компания надеется, что миниатюрный реактор будет готов к вводу в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Луна снова оказалась в центре всеобщего внимания и готовится принять первых посетителей после десятилетий забвения. НАСА и другие космические агентства сейчас работают над тем, чтобы в ближайшие несколько лет отправить человека на Луну, но на этот раз навсегда. Для долгосрочного проживания людей на Луне потребуется много энергии и здесь на помощь пришла компания Rolls-Royce, которая заявила, что у нее есть решение этой проблемы. Английская компания представила концептуальную версию миниатюрного ядерного реактора, который она строит совместно с Космическим агентством Великобритании. Реактор пока не может вырабатывать энергию, но способен излучать свет, а это, по мнению британских ученых, уже большой прогресс.

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Rolls-Royce представила демонстрационную модель на недавней конференции UK Space Conference в Белфасте. Великобритания выделила 2,9 миллиона фунтов стерлингов (338 миллионов рублей) на проект и еще 249 000 фунтов стерлингов (29 миллионов рублей) заплатила в 2022 году за раннее концептуальное исследование. Однако реактор пока еще далёк до своей финальной версии. В целом складывается такая ситуация, что следующая эра освоения Луны человеком может быть отложена, поскольку НАСА, SpaceX и другие компании все ещё пытаются подготовить новое оборудование для космических полетов. Космическая миссия "Артемида-3", призванная стать первой пилотируемой высадкой на Луну за последние 50 лет, вряд ли состоится в заявленные сроки - к 2024 году, поскольку необходимые скафандры и посадочный корабль Starship все ещё находятся в разработке.

Все предыдущие экспедиции на Луну полагались на солнечную энергию, которая подходит только для краткосрочных миссий. Всем известно, что лунная пыль может засорить или полностью закрыть солнечные панели, а также на Луне бывают ночи, которые длятся две земные недели. Эти простые факторы способны положить конец даже самым успешным миссиям. Совсем недавно Индия перевела спускаемый аппарат и луноход «Чандраян-3» в спящий режим, когда наступила ночь, но роботы после этого так и не проснулись. Поэтому на Луне необходимы микрореакторы, подобные тому, который строит компания Rolls-Royce. Они смогут надежно обеспечивать электроэнергией будущие поселения в течение многих лет.

Концептуальный рендеринг, показывающий, как может выглядеть окончательный дизайн реактора. Источник: Rolls-Royce

Микрореактор Rolls-Royce работает по тем же принципам, что и наземная атомная электростанция. Ядерное топливо разлагается, выделяя тепло, которое используется для вращения турбин, вырабатывающих электричество. Rolls-Royce ожидает, что ее микрореактор будет выдавать мощность около 50 мегаватт, чего достаточно для обеспечения электроснабжением города среднего размера. Для сравнения, атомная электростанция может производить в 20 раз больше мощности, около 1 гигаватта.

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НАСА также изучает возможность использования ядерной энергии на Луне. В 2022 году Министерство энергетики США выделило компаниям Lockheed Martin, Westinghouse и IX по 5 миллионов долларов на создание концепции микрореактора мощностью 40 киловатт, который мог бы работать на Луне не менее 10 лет. Агентство также провело испытания своего собственного маломасштабного реактора — проекта «Киломощный реактор с использованием технологии Стирлинга» (или KRUSty), продемонстрировав, что он может генерировать 4 киловатт мощности за счет ядерного расщепления. Даже этого было бы достаточно, чтобы согреть астронавтов в течение долгой лунной ночи, а вот установка мощностью 50 МВт, предложенная Rolls-Royce, могла бы обеспечить электроэнергией целую колонию.