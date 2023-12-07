После того, как Индийская организация космических исследований совершила исторический подвиг на Луне, она готовится к следующему важному этапу.

Несколько месяцев назад индийская лунная миссия «Чандраян-3» вошла в историю, успешно посадив на поверхность Луны небольшой луноход. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которой удалось посадить свой космический аппарат на Луну. Но на этом достижении индийцы не собираются останавливаться, и уже подготовили несколько амбициозных проектов. В рамках подготовки к будущей миссии по возвращению лунных образцов, Индийская организация космических исследований (ISRO) вернула на околоземную орбиту двигательный модуль аппарата «Чандраян-3»

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Как известно, Россия и США проводят лунные операции уже несколько десятилетий, но Индия в этом деле еще новичок. Сейчас индийская космическая программа стремительно развивается, поэтому ISRO намерена проводить больше лунных операций, в том числе возвращать лунные образцы на Землю для исследований. Для этого потребуется космический аппарат, который сможет путешествовать с Луны обратно на Землю, и для этих целей у ISRO был подготовлен космический корабль с топливом, находящийся на орбите Луны.

Двигательный модуль этого корабля представляет собой небольшую коробку с солнечной батареей на одной стороне и миниатюрными двигателями на другой. Запуск космического аппарата «Чандраян-3» в июле прошел настолько хорошо, что в двигательной секции осталось значительно больше топлива, чем ожидалось. После отделения посадочного модуля "Викрам" и лунохода Прагьян, двигательный модуль выполнял функции ретранслятора связи для лунных роботов. Он также проводил наблюдения за Луной в поисках биосигнатур, которые могли бы помочь астрономам в поисках жизни на других планетах.

Двигательный модуль «Чандраян-3».

Луноход и посадочный модуль не были рассчитаны на длительную работу — роботы, работающие на солнечной энергии, были переведены в спящий режим по мере приближения долгой лунной ночи. К сожалению, они не проснулись после наступления лунного рассвета, в результате чего двигательному модулю нечем было заняться и осталось много лишнего топлива. Команда решила использовать это топливо для сбора большего количества данных. Модуль осторожно отвели от Луны и отправили обратно к Земле. Космический аппарат находился на высокой орбите, чтобы не создавать помехи объектам на геостационарных орбитах. В настоящее время двигательный модуль вращается вокруг Земли на высоте 154 000 километров.

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ISRO собирается использовать данные полета «Чандраян-3» по мере его продвижения к запланированной миссии по возврату образцов. Но это далеко не единственная возможность получить дополнительные данные для тестирования. Во время первой посадки на Луну операторы дали команду "Викраму" включить двигатели для короткого "прыжка" по поверхности. Это был первый этап по возвращению посадочного аппарата на орбиту, что предстоит сделать будущим миссиям, чтобы доставить свои образцы. Изучив все полученные данные от аппарата «Чандраян-3», ISRO теперь может сосредоточиться на миссии «Чандраян-4», которая сможет забрать образцы с Луны уже в 2028 году.