Push-уведомления, которые приходят с серверов Google и Apple, могут стать источником важной информации.

Когда в последний раз на ваш телефон приходило уведомление? Скорее всего, это было совсем недавно, ведь в нашу эру общедоступной мобильной связи мы постоянно находимся на связи. Уведомления, которые вы получаете на свой телефон, могут информировать о новых сообщениях, обновленном программном обеспечении, оповещениях о погоде и многом другом. Они также могут предоставить правительственным органам еще один способ отслеживать вашу онлайн-активность. В связи с этим сенатор США Рон Уайден попросил Министерство юстиции предоставить подробные разъяснения о мобильном отслеживании.

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Современные смартфоны также отправляют важные уведомления о локальных событиях, например об окончании цикла зарядки. Однако большинство оповещений приходится на сообщения, электронную почту и тому подобное - они приходят на устройства через облачные сервисы Apple и Google. Для владельцев iPhone работает служба Push Notification Service компании Apple. На Android-устройства уведомления проходят через платформу Google Firebase Cloud Messaging. Эти алгоритмы гарантируют, что уведомления поступают на телефон своевременно и не разряжают аккумулятор.

По словам сенатора Уайдена, в прошлом году его офис получил информацию о том, что иностранные правительства пытались получить доступ к серверам уведомлений Google и Apple. Офис Уайдена провел собственное расследование, потому что официальные обращения в Apple и Google не увенчалось успехом. Ему сказали, что правительственные органы запретили разглашать информацию о подобной деятельности. В письме министерству юстиции предлагается "изменить или отменить" любые политики, препятствующие компаниям быть прозрачными в отношении этих запросов данных. Единственное, что удалось выяснить офису Уайдена, это то, что подобные запросы уже поступали от одного демократического правительства, союзного с США.

Сенатор Уайден запросил у Министерства юстиции информацию об отслеживании уведомлений.

В письме говорится, что существует множество способов, с помощью которых данные уведомлений могут нарушить конфиденциальность пользователей. Данные, содержащиеся в приложениях и онлайн-сервисах, часто защищены от слежки с помощью шифрования, но уведомления, поступающие на ваш телефон, не защищены. Как минимум, уведомления содержат метаданные о приложении и учетной записи, которые могут быть использованы для идентификации пользователей анонимных мессенджеров. Даже такая простая вещь, как сопоставление тайм-кодов для уведомлений, может установить связь между человеком и его онлайн-активностью. Уведомления также могут включать предварительный просмотр содержимого зашифрованного приложения в виде обычного текста. В общем, понятно, почему враждебные правительства могут захотеть шпионить за этими данными.

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Apple полностью поддержала призыв Уайдена к прозрачности. Компания подтверждает, что правительство запретило ей разглашать информацию об официальных запросах данных для уведомлений. «Мы обновляем нашу политику прозрачности после того, как этот метод оповещений стал известен общественности», — заявила Apple агентству Reuters. Однако ни Google, ни Министерство юстиции пока не сделали никаких заявлений по поводу письма сенатора Уайдена.