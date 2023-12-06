Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Астрохимики обнаружили признаки жизни на краю Млечного Пути
Фосфор не должен находиться на краю галактики, но, тем не менее, он там есть. Теперь ученые пытаются понять, почему.

реклама

Астрохимики из Стюардской обсерватории при Аризонском университете обнаружили фосфор на краю Млечного Пути – там, где, по мнению ученых, его быть "не должно". Их открытие ставит под сомнение текущие представления о том, как распространяются по Вселенной строительные блоки жизни, и в результате это открытие может изменить подход астрономов к поиску внеземной жизни.

реклама

Ученые давно установили, что несколько химических элементов являются необходимыми ингредиентами для возникновения жизни: углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Необычное расположение этих элементов в космосе может многое рассказать ученым. Считается, что фосфор образуется, когда массивные звезды («массивные» означает, по крайней мере, в 20 раз больше нашего Солнца) становятся сверхновыми. Современные модели показывают, что сильный взрыв, свойственный сверхновым, может произвести чистый фосфор, а затем выбросить этот элемент и остальные внутренности звезды в космос. Затем эти элементы подхватывают протозвезды, кометы и планеты. 

Используя телескопы в Аризоне и Франции, астрохимики обнаружили «галактическое краевое облако», содержащее газообразный фосфор. Облако под названием WB89-621 находится примерно в 74 000 световых годах от центра Млечного Пути — почти в два раза дальше, чем обычно находят фосфор. Но есть проблема: на окраине Млечного Пути нет и не было массивной звезды. Астрономы не нашли следов существования этой предполагаемой звезды. 

«Обнаруженный нами фосфор находится на краю Млечного Пути, где его быть не должно», — заявила Лила Колемай, аспирант обсерватории Стюарда и первый автор статьи в журнале Nature, детально описывающей результаты её команды. «А это значит, что должен существовать какой-то другой способ образования фосфора».

Центр Млечного Пути над государственным парком Педра Азул в Бразилии. Фото: Wikimedia Commons

Существует несколько возможных объяснений странного места обитания этого редкого элемента. Первое заключается в том, что так называемые "галактические фонтаны" забирают фосфор из мест, где его много, а затем распыляют его по периметру галактики. Однако ученые имеют на данный момент мало доказательств этого явления, которое требовало бы большого масштаба, чтобы доставить фосфор в отдаленные уголки Млечного Пути.

Более вероятная теория заключается в том, что атомы углерода, содержащиеся в звездах малой или средней массы, теряют нейтроны в конце своего жизненного цикла. Когда эти нейтроны соединяются с атомами кремния, образуется фосфор. Пока это всего лишь теория, но она может изменить поиск экзопланет, похожих на Землю.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

«Чтобы на планете могла существовать жизнь, похожая на ту, что мы знаем, необходимы все компоненты органической жизни, а их присутствие определяет галактическую область, где она может зародиться», — заявила Люси Зиурис, астроном и химик из Стюардской обсерватории. «Благодаря нашему открытию, ученые теперь знают, что фосфор может находиться на краю галактики и это расширяет возможную зону обитания органической жизни».

#космос #вселенная #млечный путь
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
Огромная космическая пустота вокруг Млечного Пути может объяснить гравитационную загадку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
7
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
26
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
83
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
4
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
5
Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 546.29 WHQL - опубликован полный список изменений
2
Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
1
Intel решила раскрыть правду о процессорах AMD, опубликовав материал с целым рядом откровений
16
Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор "Токамак" запущен в эксплуатацию
+
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
4
Microsoft выпустила обновление для Windows 11, предназначенное для версий 23H2 и 22H2
+

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
12
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
37
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
9
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

Вячеслав Варламов
19:08
Full HD гейминг сегодня вполне тянет говнохуанан на списанных серверных процессорах. А если позволить себе 4к монитор, да ещё с частотами 144гц, то под него уже нужно железо совсем другого ценового се...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
George Mendel
19:08
Откатить на Windows 98? Про неё тоже всякого писали... 💭
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
George Mendel
19:06
Крах? Ещё про Windows 98 писали Крах, а Microsoft даже с тех годов все равно является лидером. 🖥️🚀
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
Yilec
19:06
Всё для людей. nvidia - корпорация бобра.
Nvidia прекратит производство GeForce RTX 3050 8 ГБ и заменит ее вариантом на 6 ГБ
Pluzrepok
19:06
Какие, нахр, фунты-футы!? Копипастишь на русский сайт, потрудись, хотя бы, перевести в систему СИ!
2024 Mercedes-AMG CLE53 имеет широкие крылья, рядный гибрид мощностью 443 л.с.
Виктор Хваткин
19:05
"Показатели скаканули с 26,2% до 34,7%. Такого ошеломительного результата рынок CPU не помнил давно." Да, но за месяц до этого показатели АМД рухнули не менее впечатляюще: с 32,1% до 26,2%! По факту, ...
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Майкопское Честное
19:04
Причём любят кидаться фразами вроде "турбопатриоты РФ", а сами, включив турбонаддув, пересекли границы нэньки в сторону запада и патриотствуют оттуда.
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
N1ghtwish
19:01
"редизайн, исправления и новые настройки" Вместо того, чтобы проституток менять, переставляют кровати.
Большое обновление AMD Software: Adrenalin 23.12.1 — редизайн, исправления и новые настройки
Имя Фамилия
18:58
Дайте угадаю, не относится к странам СНГ
The Last of Us продолжает свой путь: съемки второго сезона стартуют в феврале
Михаил Авраменко
18:54
"... сумели поднять на воздух склад..."
Российские разведчики сумели поднять на воздух склад с оружием и боеприпасами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем