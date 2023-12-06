Это в 20 раз больше, чем вся пропускная способность мирового интернета.

В последние годы популярность спутникового интернета многократно возросла, но без оптоволоконных кабелей вообще не было бы высокоскоростного всемирного интернета. Эти кабели идеально подходят для передачи больших объемов данных, и это действительно перспективная технология. Инженеры из Японии изобрели новый оптоволоконный кабель, способный передавать данные со скоростью 22,9 петабит в секунду. Это примерно в 20 раз больше, чем весь мировой интернет-трафик вместе взятый.

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Сообщается, что этот рекорд был установлен специалистами из Национального института информации и коммуникаций Японии (NICT), которые ранее уже экспериментировали с высокоскоростными оптоволоконными кабелями. Эта же команда ранее установила рекорд скорости передачи данных — 10,66 петабит в секунду, а теперь удвоила его с помощью нового кабеля.

Для справки, максимальная пропускная способность большинства современных оптоволоконных кабелей составляет около 100 гигабит в секунду. Это намного больше, чем у устаревших медных кабелей, максимальная пропускная способность которых составляет несколько сотен мегабит. Однако некоторые новые медные линии могут обеспечить гигабитную скорость и более, хотя городские провайдеры редко предоставляют такие возможности. Вот почему оптоволокно стало предпочтительным способом развертывания проводных интернет-сетей, и работа NICT показывает, что эта технология, вероятно, станет лучшим способом обеспечения связи в обозримом будущем.

Концептуальное изображение оптоволокна сверхвысокой пропускной способности. Источник: NICT

Кабель, разработанный в институте NICT, имеет те же компоненты, что и стандартное оптоволокно, но внутри оболочки плотно уложено большее количество жил. В текущей версии их 38, каждый передает от 0,3 до 0,7 петабит в секунду. Чтобы увеличить общую пропускную способность, команда использовала каналы передачи данных с мультиплексированием по длине волны (WDM) и с мультиплексированием по пространству (SDM). Каждая жила может работать в трёх режимах, давая кабелю 114 пространственных каналов. NICT утверждает, что новый кабель имеет 293 волновых канала в S-диапазоне и 457 в C- и L-диапазонах, что дает общую частотную полосу в 18,8 ТГц.

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Таким образом, этот экспериментальный кабель значительно превосходит нынешние возможности всемирного интернета, но лучше иметь хороший запас на будущее, потому что технологи быстро развиваются. По мнению исследователей NICT, это не предельные возможности нового оптоволоконного кабеля. Команда инженеров ожидает, что с некоторыми небольшими изменениями в коде программного обеспечения, скорость этого кабеля можно увеличить до 24,7 петабит в секунду. В общем, новый оптоволоконный кабель пригодится для передачи еще большей пропускной способности, потому что эксперты прогнозируют, что интернет-трафик в будущем увеличится в 1000 раз, и эта технология имеет потенциал большой потенциал.