Заявление министра торговли США является самым прямым предупреждением Nvidia о необходимости отказаться от идеи с модифицированными видеокартами.

Американским компаниям запрещено экспортировать передовую полупроводниковую продукцию в Китай из-за санкций. Компания Nvidia больше всех пострадала от этих ограничений, поскольку ей не разрешено поставлять свои высокопроизводительные ИИ-ускорители, а ее видеокарта RTX 4090 была добавлена в список санкционных товаров. Соединенные Штаты не хотят, чтобы Китай приобретал что-либо, что можно было бы хотя бы отдаленно использовать для разработки искусственного интеллекта, и теперь они прямо предупредили Nvidia о ее намерении разработать «обходные» чипы для китайского рынка.

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Как сообщает журнал Fortune, министр торговли США Джина Раймондо сделала эти строгие предупреждения на Форуме национальной обороны Рейгана. Министр напрямую не называла компанию Nvidia, не все это сразу поняли, когда Джина намекнула на компанию, которая переделывает свой существующий продукт в соответствии с санкциями США для дальнейшей отправки в Китай. Во время своего выступления она заявила, что новый модифицированный продукт также подвергнется тщательной проверке, а это означает, что он будет быстро запрещен.

«Если вы модернизируете чип так, чтобы он позволял обучать и поддерживать искусственный интеллект, я буду проверять его на следующий же день», — заявила Раймондо.

Этот комментарий, похоже, напрямую направлен против Nvidia, которая разработала новые версии запрещенных продуктов, которые попадают прямо под санкции США. Nvidia не скрывает того факта, что она занимается такими делами, а ее генеральный директор недавно заявил, что компания будет проектировать продукты в соответствии с новыми правилами, и будет вести бизнес с Китаем только с использованием модифицированной продукции.

Nvidia A800 была разработана специально для стран, которым не разрешалось покупать ее графический процессор A100, хотя они практически идентичны.

Ярким примером этой игры в кошки-мышки, которую Nvidia ведет с правительством США, является модифицированная RTX 4090 D. Стандартную RTX 4090 запретили экспортировать в Китай в октябре. В ответ на эти ограничения, компания Дженсена Хуанга разработала новую версию для Китая с урезанными характеристиками, которая не подпадет под санкции. Мы знаем, что она существует только благодаря инсайдерской информации, показывающей, что в видеокарте используется новый кристалл под названием AD102-250 по сравнению с AD102-300 в оригинальной видеокарте. Официальной информации об этом графическом процессоре пока нет, кроме слухов о его разработке, но все это очень похоже на правду, учитывая прозвучавшие предупреждения в адрес компании, которая собирается модифицировать свои чипы и обходить введенные ограничения на экспорт.

По данным Videocardz, в августе этого года США объявили о запрете экспорта ИИ-ускорителей Nvidia H100 и A100 (Hopper и Ampere). Уже в ноябре компания разработала новую продукцию для продажи в Китае под названием A800/H800. Ускоритель A800 — точно такой же, как и запрещенный A100, но с уменьшенным с 600 до 400 ГБ/с интерфейсом NVLink. Эти ИИ-ускорители затем были запрещены в октябре, что свидетельствует о постоянном противостоянии между Nvidia и правительством.

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Издание Fortune отметили, что Nvidia очень быстро отреагировала на запреты Министерства торговли на ее оборудование, выпустив три новых чипа для китайского рынка, что, по-видимому, и послужило толчком для новых предупреждений. «Я знаю, что среди присутствующей аудитории есть руководители компаний, производящих микросхемы, которые были немного разгневаны на меня, когда я сделала предупреждение, потому что вы теряете доход», — сказала Раймондо. "Такова жизнь. Защита нашей национальной безопасности важнее, чем краткосрочные доходы».