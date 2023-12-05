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Fantoci
Windows 12 появится в июне 2024 года вместе с компьютерами для искусственного интеллекта
Руководители Acer и Quanta намекнули на появление новой версии Windows в следующем году.

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Всего несколько лет назад казалось, что Microsoft никогда не откажется от Windows 10, но в этом году появилась официальная информация от разработчиков, что поддержка "десятки" прекратится 14 октября 2025 года. На данный момент более 400 миллионов пользователей обновились до версии Windows 11, и ходят слухи о том, что новая версия появится уже в следующем году. Согласно новому отчету из Тайваня, Microsoft представит Windows 12 раньше, чем многие ожидали, в июне 2024 года. Новая версия операционной системы Microsoft, как утверждают инсайдеры, будет сопровождаться выпуском нового поколения компьютеров с искусственным интеллектом.

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Microsoft пока ничего не говорила о новой версии Windows, поэтому релиз "12 версии" в июне 2024 года многие пользователи считают слишком поспешным — всего через два года после выхода Windows 11. Однако стоит отметить, что за прошедшие годы генеративный искусственный интеллект захватил технологическую отрасль и у пользователей появились новые требования к программному обеспечению. Microsoft впервые оказалась в авангарде перемен благодаря партнерству с OpenAI и умным помощникам Bing и Copilot на базе искусственного интеллекта ChatGPT, которые Microsoft уже внедрила в свой браузер и операционную систему. Поэтому в некоторых предыдущих отчетах указывалась дата релиза Windows 12 в 2024 году.

Новая информация поступила от Commercial Times, корпоративного издания из Тайваня. В переведенной статье приводятся заявления председателя правления компании Quanta Барри Лама и генерального директора Acer Джейсона Чена на недавней технологической выставке в Тайване. Они намекнули на то, что Windows 12 будет выпущена с набором нового аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта в июне следующего года и они надеются, что потребители приобретут все необходимое оборудование у их компаний.

В этом году мы уже слышали, как другие представители технологической отрасли разглагольствовали о "ПК с искусственным интеллектом", но этот термин почти так же плохо определен, как и "метавселенная". В настоящее время ИИ-модели, с которыми мы взаимодействуем, в основном работают в облаке на мощных ИИ-ускорителях. Однако устройства, которые мы используем каждый день, все чаще начали оснащаться собственным аппаратным обеспечением для машинного обучения. Ожидается, что процессоры Intel Meteor Lake для ноутбуков будут ориентированы на обработку искусственного интеллекта, а новый чип Qualcomm Snapdragon X Elite обещает полную поддержку функций генеративного искусственного интеллекта.

Чип Snapdragon X Elite «Oryon» оснащен специализированным аппаратным обеспечением для обработки искусственного интеллекта.

Похоже, что в 2024 году нас ждет масштабная маркетинговая кампания в области искусственного интеллекта, во время которой пользователям будут предлагать новейшие компьютеры с искусственным интеллектом от таких именитых компаний, как Intel, Microsoft и Acer. Быстрый переход на Windows 12 также даст Microsoft шанс сосредоточиться на искусственному интеллекте, о чем разработчики не думали при разработке Windows 11.

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Предполагаемая дата появления Windows 12 в июне 2024 года не означает, что пользователи сразу смогут установить себе на ПК новую версию операционной системы. Это может быть похоже на развертывание Windows 11, анонс которой состоялся в июне, инсайдерское тестирование в течение лета и выпуск осенью. С большой вероятностью мы сможет ознакомиться с новой ОС к концу 2024 года. Microsoft также, скорее всего, продолжит добавлять в Windows 11 новые функции искусственного интеллекта.

#microsoft #windows 10 #искусственный интеллект #windows 11 #chatgpt #windows 12 #copilot
Источник: ctee.com.tw
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