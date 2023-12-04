Однако этот чип по-прежнему отстает примерно на три года от конкурирующих продуктов AMD и Intel.

В связи с санкциями США, препятствующими Китаю приобретать новые технологии для компьютеров, страна решила взять дело в свои руки. Главным исполнителем этой инициативы является компания под названием Loongson, которая уже несколько лет занимается разработкой собственных процессоров. Китайцы заявили, что отечественные процессоры будут конкурентоспособными по сравнению с чипами Intel и AMD. Теперь у нас есть результаты тестов их первого чипа, который действительно конкурентоспособен, хотя и не настолько, чтобы заставить Intel или AMD беспокоиться.

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Компания Loongson наконец-то представила свой процессор 3A6000 после долгих лет обещаний, а сотрудник Asus из Китая провел его сравнительный анализ с процессором Intel Core i5-14600K для оценки его производительности. Тактовая частота процессора Loongson составляет 2,5 ГГц, поэтому для обеспечения честности частота процессора Intel была снижена до той же частоты во время теста. В целом, китайский чип показал такую же производительность по количеству инструкций за такт (IPC) в тесте SPEC CPU 2006, что весьма впечатляет, учитывая проблемы, с которыми столкнулась китайская компания. Однако, как отмечает HotHardware, процессор Intel работал на частоте, вдвое меньшей своей номинальной, что значительно ограничило его производительность.

Чтобы разогнать китайский процессор 3A6000 до 3 ГГц, потребовался жидкий азот, и даже после этого он уступил процессору Intel 10-го поколения. Фото: Bilibili/Uncle Tony

Эксперты считают, что Intel и AMD не стоит беспокоиться на счет нового процессора из Китая, потому что характеристики показывают, насколько далеко отстает Китай на этом рынке. По данным The Register, 3A6000 представляет собой четырехъядерный восьмипоточный процессор, построенный по 12/14-нм техпроцессу неизвестной фабрики, поэтому технология производства датируется примерно 2019 годом. Он использует память DDR4 и потребляет 38 Вт при частоте 2,5 ГГц. Сотрудник Asus, известный на сайте Bilibili как Uncle Tony, использовал жидкий азот, чтобы разогнать его до 3 ГГц. Китайский процессор также прошел сравнительное тестирование с процессором Intel Core i3-10100 (10-го поколения) и был легко побежден из-за расхождений в архитектуре и тактовых частотах.

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Тестирование процессора Loongson было проведено с использованием материнской платы от компании Asus, которая является официальным партнером и производит совместимые платы. Loongson объявила о более чем 50 партнерах для своего первого коммерческого процессора, но Asus - единственная компания, которую большинство из нас могут узнать, потому что все остальные, скорее всего, работают только в Китае. Появление этого процессора свидетельствует о том, что китайская компания развивает технологическую экосистему, которая включает в себя ПК, ноутбуки, устройства для хранения данных, сетевое оборудование безопасности и системы промышленного контроля.