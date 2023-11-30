Боинг 787, принадлежащий британской авиакомпании, летел исключительно на экологически чистом авиационном топливе или SAF.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic, совладельцами которой являются Virgin Group и Delta Airlines, официально совершила первый в мире трансатлантический рейс исключительно на экологически чистом авиационном топливе. Во вторник утром Боинг 787 авиакомпании Virgin Atlantic вылетел из лондонского аэропорта Хитроу с основателем компании сэром Ричардом Брэнсоном, исполнительным директором Шаем Вайсом и Марком Харпером, государственным секретарем по транспорту Соединенного Королевства. Примерно через восемь часов Боинг 787 благополучно приземлился в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

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В настоящее время обычные коммерческие самолеты обычно используют смесь традиционного авиационного топлива и экологически чистого авиационного топлива или SAF, но Virgin Atlantic стала первой компанией, выполнившей этот конкретный перелет, используя исключительно SAF. Это альтернативное топливо изготовлено не из нефтяного сырья, а из органических сырьевых материалов, таких как садовые и пищевые отходы, древесные отходы, использованный жир и другой бытовой мусор или побочные продукты, которые в противном случае были бы выброшены. Смесь SAF компании Virgin Atlantic на 88% состоит из гидроочищенных эфиров и жирных кислот (из отработанных масел и жиров) и на 12% из синтетического ароматического керосина (полученного из побочных продуктов производства кукурузы). В целом, SAF сокращают выбросы парниковых газов от самолетов на 70% по сравнению с традиционным топливом. Таким образом, этот полет рассматривается как символический шаг на пути к более «зеленому» воздушному транспорту.

В данном случае трансатлантический перелет – это не просто символ "зеленого" будущего. «Он также предоставил возможность получить важные данные, которые ускорят процесс утверждения топлива SAF и расширил наше понимание его эффективности», — говорится в заявлении Министерства транспорта Великобритании, опубликованном во вторник. Хотя SAF уже одобрены для коммерческого использования в вышеупомянутых топливных смесях, они, как правило, не одобрены в качестве самостоятельного топлива. Однако теперь, когда Virgin Atlantic завершила длительный перелет только на SAF, такие партнерские организации, как Институт Роки Маунтин, Имперский колледж Лондона, Университет Шеффилда и консалтинговая фирма ICF, получили возможность более детального проанализировать эффективность SAF в условиях полной самостоятельности.

Даже если эти исследования дадут обнадеживающие результаты и в конечном итоге повлекут за собой широкое одобрение SAF, у коммерческих авиакомпаний возникнет еще одна проблема: снабжением. В новом исследовании климата и транспорта под названием Waypoint 2050, которому помогала ICF, говорится, что к 2050 году авиакомпаниям потребуется около 400 миллионов тонн топлива SAF, чтобы достичь своих целей по декарбонизации. Хотя некоторые группы, такие как ICF, считают, что это количество достижимо, другие настаивают на том, что сырьевых материалов недостаточно, чтобы достичь такого масштаба.

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«Чтобы достичь этого результата, нам потребовалось масштабное сотрудничество, и мы гордимся тем, что достигли этой важной вехи, но нам нужно двигаться дальше», — сказал Вайс в заявлении Virgin Atlantic. «Очевидно, что SAF недостаточно для всех самолетов, а для достижения масштабного производства нам необходимо значительно больше инвестиций. Это произойдет только тогда, когда будут созданы механизмы регулирования и поддержки цен, поддерживаемые правительством».