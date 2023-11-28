Первая попытка AMD свергнуть гегемонию Nvidia в мобильном сегменте оказалась достойной, но новый графический процессор показал удивительно низкое время автономной работы от батареи и многочисленные раздражающие ошибки.

AMD пытается идти нога в ногу с Nvidia на рынке дискретных видеокарт для настольных компьютеров, если не учитывать RTX 4090, а теперь компания Лизы Су готовится конкурировать и с мобильными чипами Ada Lovelace. AMD выпустила новый флагманский мобильный графический процессор под названием RX 7900M, который призван конкурировать с мобильной RTX 4080 от Nvidia. Первый тест нового графического процессора показал, что он может конкурировать с предтоповым графическим процессором Nvidia во многих играх. Однако, RX 7900M оказался очень прожорливым и существенно сократил время автономной работы ноутбука, а также показал множество проблем, характерных для продукта первого поколения.

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На сайте Notebookcheck появился первый обзор ноутбука Alienware M18 с новым графическим процессором AMD Radeon, в котором подробно описываются плюсы и минусы флагмана компании AMD. Красная команда официально представила этот графический процессор в конце октября, и на данный момент он доступен только в 18-дюймовом ноутбуке Alienware. Первые игровые тесты показывают, что он сопоставим с мобильной RTX 4080 от Nvidia, что вполне ожидаемо, поскольку ее RX 7900 XTX также конкурирует с RTX 4080 на настольных ПК. Важно отметить, что в этот раз AMD даже не попыталась конкурировать с мобильной RTX 4090.

RX 7900M является единственным высокопроизводительным мобильным графическим процессором от AMD, который доступен на данный момент только в ноутбуке Alienware M18.

Графический процессор RX 7900M представляет собой урезанную версию Radeon RX 7900 GRE с 72 вычислительными блоками против 80 у настольной видеокарты. Он имеет 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 4608 потоковых процессоров по сравнению с 5120 на видеокарте GRE. По словам AMD, новый графический процессор имеет TDP 180 Вт и работает на "игровой частоте" 1825 МГц. Главным преимуществом 7900M по сравнению с графическими процессорами Nvidia является то, что он является гораздо более доступным, что всегда было одной из сильных сторон AMD. Notebookcheck отмечает в своем обзоре, что Alienware M18, оснащенный 7900M, на 1200 долларов дешевле, чем такой же ноутбук с RTX 4090, или на 400 долларов дешевле, чем ноутбук с RTX 4080.

Как и заверяла AMD в синтетических и игровых тестах RX 7900M является прямым конкурентом для мобильной видеокарты Nvidia RTX 4080. Оба графических процессора примерно равны и уступают друг другу в пределах нескольких процентов при условии, что трассировка лучей не используется. Тестировщики обнаружили, что трассировка лучей приводит к тому, что графический процессор Radeon работает на 15–35 % медленнее, чем RTX 4080, в играх, которые поддерживают трассировку лучей.

Alienware M18 — сертифицированный «монстр» весом 3,9 кг.

Хотя новейший графический процессор AMD отлично показал себя в бенчмарках, ноутбук Alienware M18 продемонстрировал странное поведение, которого не должно быть у серийного продукта. Список проблем, с которыми столкнулись тестеры, включал падение частоты кадров со 180 до 70 в режиме ожидания в «Ведьмаке 3». Они зафиксировали потребление системой 25 Вт энергии в режиме ожидания и потребление 101 Вт энергии при простое системы на рабочем столе. Это привело к очень короткому времени автономной работы — всего 95 минут просмотра веб-страниц, тогда как аналогичные системы обычно работают несколько часов.

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В целом, это многообещающий дебют от AMD в том смысле, что у нее наконец появился конкурент Nvidia в мобильном сегменте, а хорошая конкуренция всегда приветствуется геймерами. Однако компаниям Alienware, Dell и AMD еще есть над чем поработать в этой конфигурации. Тестировщики отметили даже более странные проблемы, например, система не могла загрузиться при подключенном внешнем дисплее. Такого рода проблемы заставят неопытных пользователей задуматься, но они обычно быстро решаются с помощью обновлений драйверов.