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Fantoci
Космический зонд JUICE готовится к первому в истории гравитационному маневру между Землей и Луной
Космический аппарат JUICE получит необходимое ускорение от Луны и Земли для полета на Юпитер.

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В апреле этого года космический аппарат JUICE Европейского космического агентства покинул Землю и направился к газовому гиганту Юпитеру и его многочисленным спутникам. Однако это произойдет только через несколько лет. В данный момент JUICE направляется обратно к Земле, но это сделано намеренно. Европейские специалисты готовятся к первому в истории гравитационному маневру с использованием Луны и Земли для ускорения аппарата JUICE к его конечному пункту назначения.

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Для выхода на оптимальную траекторию потребовалось много времени. ЕКА сообщила, что зонду пришлось включить двигатели на 43 минуты, чтобы скорректировать курс для пролета мимо Земли. JUICE является одним из самых быстрых межпланетных аппаратов, а его масса составляет около 6 000 килограмм. Чтобы увеличить его скорость на 200 метров в секунду для этого маневра, потребовалось 360 литров топлива, а это почти 10% запаса корабля.

Команда будет внимательно следить за аппаратом JUICE (Исследователем ледяных спутников Юпитера) по мере его приближения к встрече с Землей и Луной. Ожидается, что это произойдет в августе 2024 года, после чего JUICE направится к Венере для еще одного гравитационного маневра. Затем он ещё дважды пролетит мимо Земли, в сентябре 2026 года и январе 2029 года, прежде чем, наконец, направится к спутникам Юпитера. Он должен добраться туда в середине 2031 года и в последующие годы проведет наблюдения за лунами Юпитера.

В настоящее время специалисты ЕКА оценивают новую орбиту зонда, но перед опасным гравитационным маневром предстоит сделать ещё много работы. По словам Джулии Шварц, которая является инженером по динамике полета в ЕКА, это только первый этап из трех для необходимых маневров зонда JUICE. В будущем ему предстоит сделать еще два похожих гравитационных маневра, прежде чем он направится к Юпитеру, но сейчас он выполнит 95% всей работы.

Все гравитационные маневры, которые предстоит выполнить аппарату JUICE.

В ближайшие недели команда планирует выполнить короткий маневр, чтобы вывести космический корабль на правильную траекторию. По словам Игнасио Танко, менеджера по эксплуатации космических кораблей JUICE ЕКА, встреча с Землей и Луной оставит космический аппарат почти идеально выровненным для его оставшихся гравитационных маневров. Он высоко оценил работу команды планирования миссии по разработке такого великолепного плана полета. Если все пойдет по плану, это может быть последний раз, когда JUICE нужно будет запустить свои главные двигатели, пока он не достигнет Юпитера в 2031 году. Оставшуюся часть пути можно будет выполнить с небольшими корректировками курса с помощью маневровых двигателей.

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Все эти пролеты возле Земли и Луны ускорят JUICE, что в итоге сделает его путешествие к Юпитеру намного быстрее. Достигнув самой большой планеты Солнечной системы, JUICE сосредоточится на спутниках Ганимеде, Каллисто и Европе. Все эти крупные спутники предположительно имеют подповерхностные океаны. На борту аппарата находятся радары, спектрометры, магнитометры и другие приборы, позволяющие получить подробные характеристики этих миров.

#космос #вселенная #луна #земля #зонд juice
Источник: esa.int
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