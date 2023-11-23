Телескоп сделал одно из самых подробных изображений «галактик-подростков», которое помогут ученым понять, как формируются и развиваются галактики.

Вселенная полна тайн и одной из них является то, как галактики рождаются, растут и меняются со временем. Мы знаем, что галактики - это скопления звезд, газа, пыли и темной материи, но мы не знаем, как именно они формировались и изменялись на протяжении всей космической истории. Чтобы ответить на эти вопросы, астрономам необходимо заглянуть в прошлое и понаблюдать за галактиками на разных этапах их жизни.

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Одним из самых мощных инструментов для решения этой задачи является космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который по сути является гигантской инфракрасной обсерваторией, которая была запущена в 2021 году и сейчас находится на орбите Солнца на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. "Уэбб" предназначен для наблюдения за самыми слабыми и удаленными объектами Вселенной, в том числе за первыми звездами и галактиками, возникшими после Большого взрыва.

Но "Уэбб" не ограничивается изучением древнего прошлого. Он также изучает галактики, которые находятся относительно близко к нам, но все еще достаточно далеко, чтобы показать нам, как они выглядели миллиарды лет назад. Это так называемые "галактики-подростки", которые образовались в промежутке от 2 до 10 миллиардов лет после Большого взрыва. Эти галактики переживают бурный и захватывающий период своей жизни, когда они формируют новые звезды, сливаются с другими галактиками, развивают свои формы и структуры.

Одним из проектов "Уэбба" по исследованию этих подростковых галактик является CECILIA, что означает «Химическая эволюция, определяемая ионизированными линиями в межзвездных сияниях». Этот проект возглавляет Эллисон Стром, астрофизик из Северо-Западного университета США, которая с помощью "Уэбба" изучает химический состав этих галактик, чтобы понять, как на них влияют окружающая среда.

CECILIA использует метод, называемый спектроскопией, который анализирует свет галактик и выявляет элементы и молекулы, присутствующие в них. Измеряя количество и распределение этих элементов, Стром и ее команда могут сделать вывод о свойствах и процессах, происходящих в галактиках, таких как скорость звездообразования, металличность, содержание газа, динамика и взаимодействие с другими галактиками.

Одно из удивительных открытий CECILIA заключается в том, что галактики-подростки очень горячие, гораздо горячее, чем те галактики, которые мы видим сегодня. Это объясняется тем, что они производят большое количество ультрафиолетового излучения, которое исходит от молодых и массивных звезд, рождающихся в этих галактиках. Эти звезды также ответственны за обогащение галактик более тяжелыми элементами, такими как углерод, кислород и даже никель, которые синтезируются в ядрах звезд и выбрасываются в межзвездную среду при их гибели.

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Проект CECILIA продолжается, и в будущем Стром и ее команда планируют наблюдать с помощью JWST большее количество галактик-подростков. Они надеются узнать больше о разнообразии и эволюции этих галактик, а также о том, как они связаны с галактиками, которые мы видим в настоящее время. Изучая эти удивительные галактики, мы сможем лучше понять наше собственное космическое происхождение и наше место во Вселенной.