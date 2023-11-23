В линейке электромобилей Kia появится самый компактный и, по всей вероятности, самый бюджетный кроссовер.

Появились новые изображения и видео, демонстрирующие испытания электромобиля Kia EV3 на дорогах Республики Корея. Концепт-кроссовер был представлен на мероприятии бренда EV Day в октябре, и, как ожидается, он будет запущен в производство в следующем году. На фотографиях видно, что автомобиль имеет дизайн, похожий на EV9, но выглядит намного меньше.

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Kia EV3 заметили вездесущие журналисты во время скрытого тестировании на дорогах в Республике Корея. Кроссовер-внедорожник (CUV) был представлен в октябре и с тех пор был показан только в автосалоне в Лос-Анджелесе (США) в 2023 году. Новая модель представляет собой более компактную версию EV9 с покатой крышей и отдельной задней стойкой, а также "тигриной мордой", использовавшейся в старшей модели EV. Концептуальный кроссовер-внедорожник также имеет трансформирующийся салон с вращающимися и откидывающимися креслами и небольшими регулируемыми столиками.

Новые изображения и видео Kia EV3 дают лучшее представление о размерах автомобиля по сравнению с другими моделями. Как и ожидалось, новый электромобиль меньше других внедорожников, также показанных в автосалоне Лос-Анджелеса. Было высказано предположение, что EV3 будет ближе по размеру к Volvo EX30; размеры автомобиля EX30 2024 года составляют 4233 мм в длину x 1837 мм в ширину x 1555 мм в высоту.

На видео ниже также показаны вертикальные светодиодные фары и колеса треугольного дизайна, аналогичные тем, что используются в EV9. Ожидается, что Kia EV3 будет выпущен в 2024 году с рекомендованной ценой около 35 000 долларов. Более подробная информация, такая как комплектации, номинальная мощность и предполагаемый запас хода, пока не раскрыта.

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