Тим Кук в целом имеет оптимистичный взгляд на новую технологию, но он все же поддерживает создание государственных "правил дорожного движения".

Искусственный интеллект используется почти во всех устройствах Apple, но это не помешало генеральному директору компании выступить за регулирование этой технологии. Более того, Тим Кук считает, что государственные органы обязаны вмешаться, пока последствия эволюции искусственного интеллекта - генеративного ИИ - не стали катастрофическими.

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Тим Кук поделился своей точкой зрения во время беседы с британской поп-звездой Дуа Липа, которая ведет интервью-подкаст At Your Service. Помимо вопросов о карьерном росте Кука, экологических и трудовых стандартах Apple, а также разнообразии в руководстве компании, Липа спросила генерального директора о его отношении к технологии, которая совсем недавно появилась и еще по сути находится на стадии тестирования.

«В последнее время все больше людей интересуются генеративным ИИ и начинают применять в своей повседневной жизни большие языковые модели. Я думаю, что это область, которая может изменить жизнь», - сказал Кук.

Он также отметил, что, несмотря на большой потенциал генеративного ИИ “кардинально изменить жизнь в лучшую сторону”, но в некоторых будущих медицинских учреждениях, он также может нанести вред.

Возможно Тим Кук хочет, чтобы правительство заставило конкурентов приостановить разработку искусственного интеллекта, потому что его компания сильно отстает в обучении своего ИИ.

«Для этой новой разновидности искусственного интеллекта - генеративного ИИ, необходимы новые правила и государственное регулирование. Я считаю, что большинство стран по всему миру сейчас занимаются этим и думаю, как это правильно сделать, и наша компания пытается помочь в этом. Apple одна из первых, кто говорит, что это важно, что нужно какое-то регулирование».

Отвечая на вопрос, действительно ли это регулирование когда-либо вступит в силу, Кук ответил: «Большинство правительств сегодня немного отстают от жизни... но я думаю, что они быстро наверстают упущенное». Затем он добавил, что уверен, что в ближайший год будет введено «некое регулирование искусственного интеллекта».

Независимо от того, вмешаются ли (и в каком качестве) правительства мира, Apple несет ответственность за обеспечение безопасного выполнения своих собственных приложений искусственного интеллекта. Американская компания, по имеющимся данным, работает над усовершенствованием своей Siri и даже над собственным чат-ботом "AppleGPT", чтобы догнать своих конкурентов, эта ответственность должна распространяться и на менее заметные формы ИИ.

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«Искусственный интеллект присутствует во всех продуктах, которые мы производим», — сказал Кук. Он объяснил, что такие функции, как интеллектуальный текст, хотя и не помечены как таковые, являются широко используемыми реализациями ИИ. «Мы очень вдумчиво и обдуманно подходим к этим вещам. Мы глубоко думаем о том, как люди будут использовать наши продукты, и, если их можно использовать в преступных целях, мы не идем по этому пути».