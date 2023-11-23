После нескольких напряженных дней OpenAI вернула Альтмана и отстранила большую часть совета директоров.

На вопрос "Кто же управляет компанией OpenAI?" за последние несколько дней было дано три разных, технически правильных ответа. После того, как в пятницу Сэм Альтман был уволен с должности генерального директора, в OpenAI быстро нашли ему замену - и это снова Альтман, который возвращается к рулю вместе с президентом Грегом Брокманом, который ушел в отставку в знак протеста после увольнения Альтмана. Что касается совета директоров, который спровоцировал эту неразбериху, то большинство из них ушли.

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«Нам удалось договориться с Сэмом Альтманом и теперь он вернется в OpenAI на свою прежнюю должность», — объявила OpenAI рано утром в среду. Это произошло после того, как Альтман ушел из офиса OpenAI и занял руководящую должность в Microsoft. Шокирующее увольнение встревожило многих сотрудников компании, побудив их подписать письмо с угрозой массово уволиться и вместо этого работать в Microsoft. Столкнувшись с разгневанными инвесторами, бунтом сотрудников и и вакуумом в руководстве, совет директоров OpenAI, похоже, капитулировал.

OpenAI имеет необычную корпоративную структуру. В ее основе лежит некоммерческий фонд (OpenAI Inc), который владеет лицензиями на модели искусственного интеллекта компании. Дочерней компанией фонда является коммерческое подразделение OpenAI Global LLC, и именно деловые партнерства, налаженные под этим брендом, превратили OpenAI в одну из самых влиятельных технологических компаний в мире. Сообщается, что Альтман был больше заинтересован в развитии бизнеса, но некоторые члены совета директоров были недовольны быстрыми шагами компании по коммерциализации своей продукции. Напомним, что совет директоров компании первоначально считал свои языковые модели GPT слишком опасными для публичного распространения.

Большая часть совета директоров, курировавшая увольнение Альтмана, ушла — остался только Адам Д'Анджело, к которому присоединились бывший генеральный директор Salesforce Брет Тейлор и бывший министр финансов США Ларри Саммерс. Участники конфликта до сих пор не раскрыли, как и почему Альтман был так неожиданно уволен. На тот момент правление обвинило его в недостаточной честности в своих сообщениях. Какова бы ни была проблема, Альтман вышел победителем. Сообщается, что он сосредоточился на коммерческом направлении компании, что раздражало некоторых других руководителей компании. Альтман теперь может реализовать свое видение с более послушной структурой руководства.

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Это также хорошая новость для Microsoft, которая вложила в компанию миллиарды долларов. Хотя переманивание всех сотрудников OpenAI было бы положительным результатом для Редмонда, но полностью восстановленная OpenAI с Альтманом во главе может быть лучше. Microsoft не нужно начинать с нуля, создавать собственную исследовательскую организацию в области искусственного интеллекта, и она имеет постоянный доступ к алгоритмам искусственного интеллекта и их разработке, которые все чаще становятся частью ее продуктов.