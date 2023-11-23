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Fantoci
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
Флагманская видеокарта RTX 4090 запустилась и даже выдала 150 кадров в секунду в Cyberpunk 2077.

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В конце октября компания Asus выпустила необычную видеокарту RTX 4060 Ti с встроенным слотом M.2 для SSD. Задумка инженеров тайваньской компании заключается в том, что видеокарта использует только 8 линий PCI Express, а слот на материнской плате, в который она вставляется, имеет 16 линий. В результате остается 8 пустых линий, что идеально подходит для твердотельных накопителей M.2, поскольку они обычно используют только 4 линии, так что пропускной способности здесь более чем достаточно. Один находчивый сотрудник Asus решил на этом не останавливаться и подключил к этому слоту RTX 4090, чтобы продемонстрировать, что это возможно, хотя и абсолютно непрактично.

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Сотрудником Asus является Тони Ю, менеджер по продукции компании в Китае. Тони выложил видеозапись своего эксперимента на сервисе обмена видеоматериалами Bilibili. В видео он демонстрирует, что слот M.2 на необычной видеокарте — это, по сути, слот PCIe Gen 4, который можно использовать для любого устройства. Сначала он подключил к видеокарте твердотельный накопитель PCIe Gen 5 и показал, что его пропускная способность составляет почти 7 ГБ/с, что вполне ожидаемо для интерфейса PCIe Gen 4. По данным Wccftech, температура твердотельного накопителя составляла около 50 °C, что подтверждает отсутствие перегрева SSD, несмотря на его расположение на задней панели видеокарты; это вполне оправданное опасение, учитывая, насколько горячими могут быть графические процессоры в наши дни.

RTX 4090 была подключена к RTX 4060 Ti через переходной кабель M.2 — PCIe Gen 4.

Затем Тони продемонстрировал универсальность интерфейса, запустив через него RTX 4090 с помощью адаптера M.2 to PCIe Gen 4, о котором многие даже не подозревали. Удивительно, но флагманская видеокарта показала отличную производительность: в игре Cyberpunk 2077 она выдавала 150 кадров в секунду. Однако следует отметить, что только такая мощная видеокарта, как RTX 4090, способна на такое достижение, потому что из 8 неиспользованных линий PCIe, 4 зарезервированы для M.2-слота. Это означает, что 4090 работает всего на 4 линиях, так что не идеальный сценарий для большинства видеокарт. Но в данному случае энтузиаст просто хотел доказать, что концепция работоспособная и возможно кто-то ее будет даже применять, если майнинг оживет.

В комплект необычной видеокарты Asus входит верхняя пластина, закрывающая SSD-накопитель для улучшения охлаждения и улучшения внешнего вида.

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В общем RTX 4060 Ti со встроенным слотом для SSD является интересной концепцией, хотя мы не уверены, насколько она будет востребована на рынке. Расположение слота сбоку видеокарты облегчит замену SSD по сравнению с извлечением одного из слотов на материнской плате, но это не является распространенной практикой в наши дни. Тем не менее, это упрощает добавление нового SSD в систему, поскольку это можно сделать, не снимая ничего с компьютера.

#asus
Источник: wccftech.com
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