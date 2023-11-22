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Всего через несколько недель после выхода нового процессора Dimensity 9300 для флагманских смартфонов, компания MediaTek представила более дешевую модель для телефонов субфлагманского класса.
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Новый Dimensity 8300, возможно, не обеспечивает такого же уровня производительности, как самый мощный процессор компании, но компания обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с прошлогодним процессором Dimensity 8200. Первые телефоны с новым чипом должны поступить в продажу до конца этого года.
В отличие от прошлогоднего чипа, который имел четыре «больших» процессорных ядра ARM Cortex-A78 и четыре «маленьких» ядра Cortex-A55, Dimensity 8300 использует более современные ядра Cortex-A715 и Cortex-A510, которые работают на более высоких частотах и с большей эффективностью.
Компания также заменила старый графический процессор Mali-G610 MC6 на более производительный графический процессор Mali-G615. Кроме того, в чип встроен ускоритель искусственного интеллекта APU 780, основанный на той же архитектуре, что и ускоритель искусственного интеллекта в Dimensity 9300.
В итоге MediaTek обещает:
- На 20% более быструю работу процессора и 30% повышение его энергоэффективности
- Повышение производительности графического процессора на 60% и повышение энергоэффективности графического процессора на 55%.
- Производительность искусственного интеллекта на 330% выше (2-кратное улучшение вычислений INT и FP16)
Новый чип также обеспечивает поддержку более быстрой памяти и накопителей, более высокую частоту обновления экрана и (немного) более высокую скорость загрузки 5G:
|Dimеnsitу8300
|Dimеnsitу8200
|Пpoцeccop
|1x Соrtех-А715 @ 3,35 ГГц
3x Соrtех-А715 @ 3,0 ГГц
4x Соrtех-А510 @ 2,2 ГГц
|1x Соrtех-А78 @ 3,1 ГГц
3x Соrtех-А78 @ 3,0 ГГц
4x Соrtех-А55 @ 2,0 ГГц
|Гpaфичecкий пpoцeccop
|Маli-G615 (нf 60% быcтpee, чeм 8200)
|Маli-G610 МС6
|ИИ-процессор
|МеdiаТеk АРU 780
|МеdiаТеk АРU 580
|Оперативная память
|LРDDR5Х-8533
|LРDDR5-6400
|Накопитель информации
|UFS 4.0 с МСQ
|UFS 3.1
|Дисплей
|FНD+ @ 180 Гц, WQНD+ @ 120 Гц
|FНD+ @ 168 Гц, WQНD+ @ 120 Гц
|Кaмepa
|Дo 320 МП
4К @ 60 кaдpoв в ceкyндy (НDR10+)
|5G
|Hиcxoдящий кaнaл 5,17 Гбит/c
|Hиcxoдящий кaнaл 4,7 Гбит/c
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6Е
|Вluеtооth
|5.4
|5.3