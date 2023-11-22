Важнейшим нововведением Dimensity 8300 стал интегрированный ИИ-ускоритель APU 780, с поддержкой моделей класса Stable Diffusion и больших языковых моделей с числом параметров до 10 млрд.

Всего через несколько недель после выхода нового процессора Dimensity 9300 для флагманских смартфонов, компания MediaTek представила более дешевую модель для телефонов субфлагманского класса.

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Новый Dimensity 8300, возможно, не обеспечивает такого же уровня производительности, как самый мощный процессор компании, но компания обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с прошлогодним процессором Dimensity 8200. Первые телефоны с новым чипом должны поступить в продажу до конца этого года.

В отличие от прошлогоднего чипа, который имел четыре «больших» процессорных ядра ARM Cortex-A78 и четыре «маленьких» ядра Cortex-A55, Dimensity 8300 использует более современные ядра Cortex-A715 и Cortex-A510, которые работают на более высоких частотах и с большей эффективностью.

Компания также заменила старый графический процессор Mali-G610 MC6 на более производительный графический процессор Mali-G615. Кроме того, в чип встроен ускоритель искусственного интеллекта APU 780, основанный на той же архитектуре, что и ускоритель искусственного интеллекта в Dimensity 9300.

В итоге MediaTek обещает:

На 20% более быструю работу процессора и 30% повышение его энергоэффективности

Повышение производительности графического процессора на 60% и повышение энергоэффективности графического процессора на 55%.

Производительность искусственного интеллекта на 330% выше (2-кратное улучшение вычислений INT и FP16)

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Новый чип также обеспечивает поддержку более быстрой памяти и накопителей, более высокую частоту обновления экрана и (немного) более высокую скорость загрузки 5G: