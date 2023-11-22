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Fantoci
Прибыль Nvidia в третьем квартале выросла более чем на 200% по сравнению с предыдущим годом
Компания продолжает успешно развивать свой бизнес в области искусственного интеллекта.

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Компания Nvidia опубликовала свои доходы за третий финансовый квартал 2024 года, и похоже, что у генерального директора компании Дженсена Хуанга есть новый повод для гордости. Американская компания получила рекордную прибыль как за квартал, так и за весь год, что свидетельствует о ее растущей популярности в относительно недавно зародившейся области искусственного интеллекта. Естественно, доходы компании превзошли ожидания Уолл-стрит, и они рисуют радужную картину для "Зеленой команды" к концу 2023 года.

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Nvidia обнародовала финансовые результаты в своем блоге, и главные цифры говорят о 18,12 миллиардах долларов общей выручки за квартал. Это на 34% больше, чем в предыдущем квартале, и на 206% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Из более чем 18 миллиардов долларов, полученных в этом квартале, 14,5 миллиардов долларов поступило от продуктов для центров обработки данных, что на 41% больше продаж по сравнению с предыдущим кварталом и на 279% больше доходов по сравнению с предыдущим годом. Эти ошеломляющие цифры подчеркивают растущий спрос на ускорители искусственного интеллекта, которые в прошлом году взлетели как космический корабль.

Nvidia H100 вместе с предыдущим поколением графических процессоров для центров обработки данных обеспечивают невероятно высокие продажи для компании.

Игровой бизнес Nvidia также показывает хорошие результаты. Компания сообщила о квартальной прибыли в размере $2,86 млрд, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале, и на 81% больше, чем в том же квартале год назад, когда индустрия ПК находилась в кризисе. Удивительно, но Nvidia не выпустила ни одного нового графического процессора в прошлом квартале, поэтому эти цифры основаны только на регулярных продажах ее видеокарт GeForce вместе со своим потоковым сервисом, который имеет название GeForce Now. Единственным громким анонсом, который она сделала, было появление технологии Ray Reconstruction с помощью DLSS 3.5, которую она продемонстрировала в августе на Gamescom.

Остальные доходы Nvidia за квартал разделились между автомобильным направлением - 461 миллион долларов и подразделением "профессиональной визуализации", которое заработало 261 миллион долларов. Несмотря на небольшие общие цифры, ее автомобильный бизнес увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом, но ее отдел визуализации демонстрирует вялый рост всего на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и 4% по сравнению с прошлым годом.

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Для сравнения, во время бума на персональные компьютеры, произошедшего во время пандемии, Nvidia заявила о доходе в размере 4,73 млрд долларов за тот же квартал, что и в прошлом году, заканчивающийся в ноябре. На тот момент это был новый рекорд для компании и рост более чем на 50% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Что действительно подчеркивает недавние успехи Nvidia, так это то, что в этом квартале в конце 2020 года она заработала всего 1,9 миллиарда долларов от центров обработки данных и 2,27 миллиарда долларов от игр. Всего за три года компания увеличила доходы своих центров обработки данных в 9 раз, в то время как доходы от игр остались практически такими же, хотя сейчас они явно восстановились после спада рынка ПК в 2022 году.

#nvidia #искусственный интеллект #дженсен хуанг #dlss 3.5
Источник: nvidianews.nvidia.com
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