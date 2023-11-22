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Fantoci
YouTube замедляет воспроизведение видео для пользователей Firefox
Представитель видеохостинга утверждает, что пятисекундная задержка связана с блокировщиками рекламы, а не с типом браузера, но это не совсем так.

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Несколько пользователей Mozilla Firefox сообщили о странной пятисекундной задержке при запуске видеороликов на YouTube. По их словам, воспроизведение происходит нормально при переключении на браузер Google Chrome, что наводит пользователей на мысль, что проблема связана с браузером.

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Одним из первых, кто сообщил о задержке видео, был пользователь сайта Reddit с ником vk6_, который опубликовал доказательство своих слов в субреддите /r/YouTube в воскресенье. На видео показано, как пользователь /u/vk6_ запускает музыкальный клип в Firefox. Вместо того чтобы сразу открыть видео, YouTube в течение пяти секунд отображает пустую страницу загрузки, а затем начинает проигрывать видео.

«Они добавили сюда эту искусственную 5-секундную задержку», — пишет пользователь /u/vk6_ в комментарии к видео. «Теперь я изменю User-Agent, чтобы YouTube думал, что я использую Chrome». Как только /u/vk6_ выполнил эту замену, пятисекундная задержка исчезла.

Похожие жалобы появились на Reddit, Tumblr и социально сети X. На данный момент не все пользователи Firefox сталкиваются с этой проблемой, но для тех, кто столкнулся, есть два способа решения проблемы - замена браузера или смена пользовательского агента браузера, которые полностью избавляют от задержки. Еще один пользователь Reddit, /u/paintboth1234, даже проанализировал код клиента YouTube для настольных компьютеров и нашел там фрагмент кода JavaScript “setTimeout”, который, по его мнению, инициирует паузу.

Скриншот из комментария на Reddit, на котором показан JavaScript настольного клиента YouTube с кодом таймаута.

Стал ли YouTube пешкой в войне браузеров? Возможно. Недавно YouTube расширил свой "эксперимент" с блокировкой рекламы, начатый еще в мае, чтобы стимулировать пользователей переходить на Premium. Firefox и расширение браузера uBlock Origin быстро стали альтернативой просмотру рекламы или оплате 14 долларов в месяц за премиум-членство. Неудивительно, что сотрудники YouTube не очень рады этому способу обхода рекламы, и поскольку компания Google владеет YouTube, логично, что YouTube хочет перетянуть пользователей на Chrome - даже если для этого пришлось использовать такой нечестный прием.

В заявлении для сайта Android Authority представители YouTube отрицают, что задержка видео связана с веб-браузерами. Один из представителей видеохостинга заявил, что их цель поддерживать творческих людей по всему миру и обеспечивать доступ к любимому контенту на YouTube для миллиардов пользователей. Поэтому мы начали кампанию, в которой просим зрителей с активными блокировщиками рекламы дать разрешение на рекламу на YouTube или опробовать Premium для безрекламного просмотра. Зрители, которые пользуются блокировщиками рекламы, могут столкнуться с определенными трудностями при просмотре видео, независимо от выбранного браузера.

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Но это заявление дает лишь небольшое объяснение возникшей ситуации и не проясняет, почему проблема исчезает, когда пользователи переходят на Chrome. Хуже того, Android Authority добавил, что «пользователям, столкнувшимся с задержкой, рекомендуется либо разрешить рекламу на YouTube, либо подписаться на YouTube Premium». Этот «совет», судя по всему, исходит от представителя YouTube и возвращает нас к исходной точке.  

#youtube #firefox
Источник: androidauthority.com
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