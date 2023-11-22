Это возвращение к золотой эпохе систем охлаждения процессоров.

Компьютерные энтузиасты наверняка помнят золотую эпоху процессорных систем охлаждения в начале 2000-х годов. В те времена кулеры для процессоров были полностью медными и выглядели шикарно. С тех пор ситуация изменилась, потому что башенные кулеры фактически захватили рынок. В этих очень высоких кулерах по-прежнему используется медь, но обычно только для тепловых трубок. Ребра системы охлаждения, как правило, изготавливаются из алюминия, поскольку этот металл легче и дешевле меди, но при этом достаточно эффективен. Однако компания Thermalright решила вернуться к истокам, представив новый полностью медный низкопрофильный кулер, который позволит вам снизить температуру процессора и немного вернуться в молодость.

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Новый кулер от Thermalright получил название AXP90-X53 Full, что звучит несколько странно, но суть в том, что он полностью изготовлен из меди, за исключением зажимов из нержавеющей стали. Это означает, что пластина основания, тепловые трубки и ребра охлаждения изготовлены из высококачественной меди, как и в старые добрые времена. К сожалению, вентилятор, расположенный сверху, по-прежнему сделан из пластика, но мы закроем на это глаза, иначе он бы сильно шумел. Кулер имеет низкопрофильную конструкцию для сборок mini-ITX и имеет длину 94,5 мм, ширину 95 мм и высоту 38 мм, на случай, если вы захотите установить его в свой системный блок. Он оснащен четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм и совместим с новейшими сокетами Intel и AMD. К ним относятся Intel LGA 115x, 1200/1700, а также AMD AM4 и AM5.

Новый кулер Thermalright по своему дизайну напоминает "старинные" кулеры начала 2000-х годов.

Thermalright утверждает, что в кулере используется 4-контактный вентилятор PWM, который на максимальной скорости 2700 об/мин может перемещать 13 кубических метров воздуха при 22,4 децибелах. Это вполне приличные показатели, хотя низкопрофильные кулеры, подобные этому, обычно не подходят для разгона и сверхгорячих процессоров вроде Intel Core i9-14900K. Тем не менее, он звучит как очень тихий кулер, поэтому эксперты полагают, что о разгоне не может быть и речи, если не считать собственного режима Boost процессора. Впрочем, в корпусах малого форм-фактора (SFF) разгоном обычно не занимаются, так что производитель именно на это и рассчитывает.

Полностью медный кулер Zalman CNPS9500 был очень популярен в свое время.

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Учитывая его медную конструкцию, неудивительно, что вес кулера с подключенным вентилятором составляет 600 граммов. Для сравнения: низкопрофильный Noctua NH-L12S весит 520 грамм, а небольшая башня, такая как Cooler Master Hyper212, весит 465 г, так что кулер Thermalright — настоящий тяжеловес. В любом случае, это только заставит энтузиастов еще более ценить его, поскольку им нравятся старые большие и тяжелые кулеры, поскольку больший вес на сокете — это всегда хорошо, если он ничего не деформирует. Thermalright пока не сообщила стоимость нового кулера, но полностью черная версия стоит 27 долларов на Amazon, так что будем надеяться, он не будет намного дороже.