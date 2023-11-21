С июля 2022 года EMIT помог обнаружить более 750 источников выбросов метана.

НАСА не рассчитывало, что ее прибор для исследования источников минеральной пыли на поверхности Земли (EMIT) будет играть большую роль в борьбе с климатическими изменениями, когда он впервые отправился в космос. Но примерно через полтора года после присоединения к Международной космической станции (МКС) EMIT неожиданно стал точным инструментом для отслеживания выбросов метана.

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Изначально EMIT был создан с целью изучать циклы перемещения минеральной пыли Земли. Когда ветры циркулируют по нашей атмосфере, они поднимают пыль из засушливых регионов и переносят частицы в другие места. В зависимости от типа переносимой пыли это может оказывать охлаждающий или согревающий эффект, что в конечном итоге влияет на погоду и долгосрочные климатические условия, которые мы наблюдаем на земле. Хотя мы не можем предотвратить перемещение пыли ветром, EMIT может помочь ученым понять эту постоянную причинно-следственную связь с помощью спектроскопии изображений, которая позволяет выявить уникальные "отпечатки пальцев" пылевых минералов.

Ученые считают, что спектроскопия изображений полезна не только для отслеживания пыли. Специалисты, разработавшие EMIT, знали, что прибор сможет фиксировать выбросы метана, но не знали, насколько хорошо он это будет делать. В статье для Science Advances команда Лаборатории реактивного движения (JPL) рассказала, что EMIT выявил более 750 источников выбросов за последние 16 месяцев, что делает его ключевым инструментом в борьбе с изменением климата.

Компактный широкополосный спектрометр EMIT. Фото: Лаборатория Реактивного Движения/НАСА.

Не все источники метана легко обнаружить. Мы знаем, что нефтегазовые объекты, свалки, мясо-молочные фермы выделяют большое количество метана, но виноваты и менее известные источники. (Например, из угольных шахт выделяется больше метана, чем из газовых и нефтяных источников, несмотря на то, что принято считать, что все должно быть наоборот.) Поступающие данные с EMIT также помогают источникам - известным или нет - оценить свой "вклад" в накопление парниковых газов в атмосфере.

Из 750 ранее упомянутых источников EMIT зафиксировал более 50 000 шлейфов выбросов метана. JPL отображает эти источник выбросов на портале Emit Open Data Portal. Для каждой источник JPL собирает данные о максимальной концентрации шлейфа, уровень неопределенности концентрации и время наблюдения шлейфа. Хотя некоторые шлейфы вызывают беспокойство своими размерами, другие, например, который появился на юго-востоке Ливии в сентябре 2022 года, на удивление малы - всего “лишь” 444 килограмма метана в час.

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EMIT продолжает выполнять свои основные обязанности, а это лишь временная дополнительная работа на МКС. Это тоже хорошо: с тех пор, как в прошлом году НАСА отменило свою миссию по мониторингу выбросов GeoCarb, у агентства не хватает способов отслеживать производство парниковых газов из космоса. EMIT, возможно, не уловит выбросы углекислого газа и угарного газа, которые отслеживала бы GeoCarb, но метан — благородное начало.