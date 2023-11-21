Бывший генеральный директор возглавит передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта в Microsoft.

За прошедший год OpenAI выросла из относительно неизвестного стартапа в одну из самых влиятельных компаний в мире. Весь год программисты компании кропотливо трудились под руководством Сэма Альтмана и даже не подозревали, что в эти выходные они услышат про громкое увольнение. Руководство американской компании неожиданно уволило основателя и гендиректора Сэма Альтмана поздно вечером в пятницу, что спровоцировало громкие отставки из компании, занимающейся искусственным интеллектом. Несмотря на слухи о возможном возвращении Альтмана, он решил не возвращаться. Вместо этого он занял перспективную должность в компании Microsoft, крупнейшем инвесторе OpenAI.

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До 2023 года OpenAI представляла собой необычный стартап в области искусственного интеллекта с большим количеством венчурного капитала. Интеграция ее новейших больших языковых моделей (LLM) с Microsoft Bing изменила все. Внезапно весь технологический сектор полностью сосредоточился на генеративном искусственном интеллекте, и Microsoft на этот раз оказалась в лидерах. Google изо всех сил старался наверстать упущенное, провалив выпуск своего конкурирующего искусственного интеллекта Bard AI. Казалось бы, что в этот раз Microsoft все сделала правильно, но драма внутри компании OpenAI все могла испортить.

Поздно вечером в пятницу (17 ноября) правление компании объявило об увольнении Альтмана, поскольку он якобы утаивал важную информацию от совета директоров. Ни совет директоров, ни Альтман не уточнили, что это означает. Через несколько часов после увольнения Альтмана несколько высокопоставленных руководителей и программистов OpenAI подали в отставку в знак протеста.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла теперь заявил, что Альтман не будет возвращаться в OpenAI — он был трудоустроен в Microsoft вместе с соучредителем OpenAI Грегом Брокманом и другими бывшими сотрудниками. Эта команда сформирует в Microsoft новую исследовательскую группу по продвинутому искусственному интеллекту, в которой Альтман будет играть ведущую роль.

Сатья Наделла надеется, что Альтман поможет компании Microsoft вернуть былое величие.

Тем временем OpenAI объявила, что компанию возглавит бывший генеральный директор видеоплатформы Twitch Эммет Шир. Наделла заявил, что он и остальные члены руководства Microsoft с нетерпением ждут начала сотрудничества с Широм и новой командой OpenAI, но эксперты считают, что отношения между компаниями будут ухудшаться. В выходные появились сообщения о том, что Наделла был возмущен внезапным увольнением Альтмана, о котором Microsoft не была проинформирована заранее. Альтман якобы выступал за расширение коммерческого применения технологии OpenAI, но другие сотрудники компании были обеспокоены негативными последствиями. Таким образом, при новом руководстве компании мы можем увидеть некоторые изменения в ее продуктах (дизайн сайта OpenAI уже поменялся).

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На сайте X (ранее известном как Twitter) Шир заявил, что лидерство в OpenAI — это «возможность, которая предоставляется один раз в жизни». Он также признал, что увольнение Альтмана вероятно было сделано на эмоциях, но уже нельзя ничего вернуть назад и компании нужно двигаться дальше. Он планирует поручить независимому следователю подготовить отчет об этом инциденте, который может привести к изменениям в команде менеджеров. Так что еще больше голов может полететь, прежде чем все закончится.