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Fantoci
Новая технология НАСА позволяет передавать данные с помощью лазера за пределами Луны
Впервые космическое агентство использует лазеры для передачи данных за пределами орбиты Луны.

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Космический аппарат «Психея» (Psyche) в данный момент летит к одноименному астероиду, но прибудет в место назначения только в 2028 году. Пока же НАСА использует "Психею" для тестирования новой технологии, которая может кардинально изменить способы связи с космическими аппаратами. Экспериментальное оборудование "Deep Space Optical Communications" (DSOC) успешно передало данные на Землю и получило обратно с помощью лазера, установив рекорд для самого дальнего в истории примера оптической связи.

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В настоящее время все космические аппараты НАСА поддерживают связь с Землей через Deep Space Network - набору радиочастотных антенн с параболическим отражателем, которые разбросаны по всему миру. В DSOC для передачи данных используются лазеры ближнего инфракрасного диапазона, которые способны передавать гораздо больше информации, чем радиосигналы. Это неудивительно ведь волоконно-оптические технологии являются основой всей наземной связи.

В настоящее время «Психея» находится за пределами орбиты Луны, что делает это первым случаем использования лазерной связи на таких больших расстояниях. НАСА подтвердило первую передачу данных с DSOC 14 ноября, после того, как бортовой лазерный приемопередатчик зафиксировал направляющий луч связи на объекте Лаборатории реактивного движения в комплексе Table Mountain. Этот направляющий луч помогает космическому аппарату выровняться для передачи, что крайне важно, поскольку он уже находится на расстоянии 20 световых минут от Земли. Тестовые данные были отправлены одновременно по восходящей и нисходящей линии связи, подтверждая, что DSOC может «закрывать канал», что и является основной целью эксперимента.


«Психея» тестирует эту технологию, но в качестве основной связи она не полагается на экспериментальную лазерную систему. Все важные данные в ходе миссии будут поступать обратно на Землю по традиционной сети Deep Space Network. «Запуск аппарата Psyche - идеальная платформа для демонстрации цели НАСА в области оптической связи, позволяющей передавать данные в дальний космос с высокой пропускной способностью», — сказал Прасун Десаи из Управления космических технологий НАСА.

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Это только начало испытаний. НАСА считает, что лазерная связь может иметь жизненно важное значение для будущих планов по исследованию Марса с помощью пилотируемых миссий. Итак, DSOC был разработан для работы на орбите Марса, и так уж получилось, что «Психея» совершит облет Марса во время своего путешествия к поясу астероидов. По мере того, как космический корабль продолжает двигаться к внешней части Солнечной системы, НАСА будет использовать то, что оно узнало в результате первого лазерного испытания, чтобы начать демонстрацию высокоскоростной передачи данных к «Психее» и от нее. НАСА полагает, что DSOC может поддерживать скорость передачи данных в 10–100 раз выше, чем лучшие современные радиочастотные системы.

#nasa #наса #dsoc
Источник: nasa.gov
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