Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Космический телескоп Хаббл изучает близнеца Земли в ближайшей звездной системе
Стареющая обсерватория подтвердила, что экзопланета LTT 1445Ac почти соответствует размерам Земли.

реклама

Космический телескоп "Хаббл", несмотря на солидный возраст, продолжает делать важные открытия. Астрономы направили знаменитый телескоп на одну из наших ближайших звездных систем - LTT 1445, где находится транзитная экзопланета, то есть проходящая по орбите перед своей звездой по отношению к нам. "Хаббл" подтвердил ранее сделанные выводы о том, что это маленький скалистый мир. Более того, "Хаббл" определил, что экзопланета почти такого же размера, как Земля, и находится всего в 22 световых годах от нас. Однако не стоит надеяться, что она когда-нибудь станет нам домом.

реклама

Экзопланета, занесенная в каталог как LTT 1445Ac, была впервые обнаружена в 2022 году космическим телескопом НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS). Этот телескоп не предназначен для наблюдения за конкретными звездными системами — он наблюдает за большими участками неба в поисках звезд, яркость которых уменьшается через регулярные промежутки времени, что может свидетельствовать о прохождении перед ними экзопланеты. TESS обнаружил потенциальную каменистую экзопланету возле одной из трех красных карликовых звезд LTT 1445, но полученное изображение было нечетким.

Полученные данные со спутника TESS указывали, что экзопланета похожа нашу Землю, но существовала вероятность, что это мог быть так называемый «пассивный транзит», когда орбита экзопланеты едва касается края звезды с нашей точки зрения. В результате это может привести к занижению оценки ее размера. Телескоп TESS не обладает достаточным оптическим разрешением, чтобы подтвердить тот или иной факт, поэтому астрономы под руководством Эмили Пасс из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обратились к "Хабблу" для проведения нового исследования.

Хаббл подтвердил, что LTT 1445Ac проходит по нормальной орбите по отношению к своей звезде и имеет диаметр 1,07 земного. Это означает, что астрономы обнаружили каменистую планету, похожую по размеру на Землю. Дополнительное измерение лучевой скорости в этой системе, проведённое Очень Большим Телескопом Европейской Южной обсерватории, показало, что масса этого мира в 1,37 раза больше земного. Используя эти значения, специалисты рассчитали плотность LTT 1445Ac, которая составила 5,9 грамма на кубический сантиметр, что чуть выше земной плотности, равной 5,51 грамма на кубический сантиметр.

Космический телескоп "Хаббл". Фото: NASA

Таким образом, LTT 1445Ac почти полностью совпадает по размерам с Землей, но обладает на треть большей гравитацией. Это не очень приятно для человека, но не исключает существования органической жизни. Более серьезной проблемой является температура. Хотя звезды в системе LTT 1445 меньше и холоднее Солнца, экзопланета, похожая на Землю, вращается на расстоянии всего в 4 миллионах километров от звезды. Это составляет около 2,6% расстояния орбиты Земли. Астрономы оценили температуру поверхности экзопланеты в 500 градусов по Фаренгейту (около 260 градусов по Цельсию). Это означает, что там нет жидкой воды и, следовательно, нет жизни, какой мы ее знаем.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Так что, возможно, это не лучшее место для жизни, но это интересный объект для изучения. С астрономической точки зрения она очень близка к нам, а частые пролеты (каждые 3,12 земных суток) делают возможным анализ ее потенциальной атмосферы с помощью таких аппаратов, как космический телескоп имени Джеймса Уэбба.

#земля #космический телескоп хаббл #экзопланета ltt ​​1445ac
Источник: arxiv.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Космические телескопы Уэбб и Хаббл совместно запечатлели потрясающее звездное скопление
Астрономы выяснили, почему некоторые планеты уменьшаются в размерах
Американский астроном: человечество может встретится с внеземной цивилизацией в ближайшие 20 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
18
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
18
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Diablo 4: Всю следующую неделю Blizzard будет увеличивать количество опыта и золота
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
112
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

Денис Федотов
17:29
Мы заметили ка Узбекистану хватает газа особенно этой зимой, когда пол страны чуть не замерзли, греясь у костра во дворе
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
troglodit
17:27
вообще с техникой дружите? в исходной статье у этой системы идёт речь о сигналах джипиэс дрон наводится по видео. подавление джипиэс ему фиолетово. даже наши дроны когда подлетают к вражеской технике ...
Разработан прибор для преобразования грязной воды в полезные ресурсы
Виктор Аветисян
17:24
Cs 2.0 тянет в 50 кадров ,легендарное дерьмо 1050 ti
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Алексей Назаров
17:20
Где ты там на дачах газ видел????
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Китя.
17:14
4070 палит 2х кулерную блювашку.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
17:09
в зеркало посмотри
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Евгений Будин
17:08
Что такое бич?
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Ваня Пупкин
17:08
.... И кнопки вместо сенсора)) Так прогресивнее))
Аппараты iPhone 16 могут снова получить экран с частотой только 60 Гц
Жопез Боррдель
17:07
Тебя удивить совсем не трудно, палец покажешь ты уже удивлён
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
Жопез Боррдель
17:07
8 (восьми) вот это да, это прорыв! На 1300км фронта как раз хватит.
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем