Стареющая обсерватория подтвердила, что экзопланета LTT 1445Ac почти соответствует размерам Земли.

Космический телескоп "Хаббл", несмотря на солидный возраст, продолжает делать важные открытия. Астрономы направили знаменитый телескоп на одну из наших ближайших звездных систем - LTT 1445, где находится транзитная экзопланета, то есть проходящая по орбите перед своей звездой по отношению к нам. "Хаббл" подтвердил ранее сделанные выводы о том, что это маленький скалистый мир. Более того, "Хаббл" определил, что экзопланета почти такого же размера, как Земля, и находится всего в 22 световых годах от нас. Однако не стоит надеяться, что она когда-нибудь станет нам домом.

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Экзопланета, занесенная в каталог как LTT 1445Ac, была впервые обнаружена в 2022 году космическим телескопом НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS). Этот телескоп не предназначен для наблюдения за конкретными звездными системами — он наблюдает за большими участками неба в поисках звезд, яркость которых уменьшается через регулярные промежутки времени, что может свидетельствовать о прохождении перед ними экзопланеты. TESS обнаружил потенциальную каменистую экзопланету возле одной из трех красных карликовых звезд LTT 1445, но полученное изображение было нечетким.

Полученные данные со спутника TESS указывали, что экзопланета похожа нашу Землю, но существовала вероятность, что это мог быть так называемый «пассивный транзит», когда орбита экзопланеты едва касается края звезды с нашей точки зрения. В результате это может привести к занижению оценки ее размера. Телескоп TESS не обладает достаточным оптическим разрешением, чтобы подтвердить тот или иной факт, поэтому астрономы под руководством Эмили Пасс из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обратились к "Хабблу" для проведения нового исследования.

Хаббл подтвердил, что LTT 1445Ac проходит по нормальной орбите по отношению к своей звезде и имеет диаметр 1,07 земного. Это означает, что астрономы обнаружили каменистую планету, похожую по размеру на Землю. Дополнительное измерение лучевой скорости в этой системе, проведённое Очень Большим Телескопом Европейской Южной обсерватории, показало, что масса этого мира в 1,37 раза больше земного. Используя эти значения, специалисты рассчитали плотность LTT 1445Ac, которая составила 5,9 грамма на кубический сантиметр, что чуть выше земной плотности, равной 5,51 грамма на кубический сантиметр.

Космический телескоп "Хаббл". Фото: NASA

Таким образом, LTT 1445Ac почти полностью совпадает по размерам с Землей, но обладает на треть большей гравитацией. Это не очень приятно для человека, но не исключает существования органической жизни. Более серьезной проблемой является температура. Хотя звезды в системе LTT 1445 меньше и холоднее Солнца, экзопланета, похожая на Землю, вращается на расстоянии всего в 4 миллионах километров от звезды. Это составляет около 2,6% расстояния орбиты Земли. Астрономы оценили температуру поверхности экзопланеты в 500 градусов по Фаренгейту (около 260 градусов по Цельсию). Это означает, что там нет жидкой воды и, следовательно, нет жизни, какой мы ее знаем.

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Так что, возможно, это не лучшее место для жизни, но это интересный объект для изучения. С астрономической точки зрения она очень близка к нам, а частые пролеты (каждые 3,12 земных суток) делают возможным анализ ее потенциальной атмосферы с помощью таких аппаратов, как космический телескоп имени Джеймса Уэбба.