Контракт, рассчитанный на период до 2026 года, должен обеспечить связью 10 000 жителей отдаленных регионов.

Компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, подписала контракт с Мексикой на сумму 1,56 миллиарда песо (89,8 миллиона долларов) на предоставление услуг интернета и телефонной связи в отдаленных регионах страны. Ожидается, что эта сделка улучшит качество связи для 10 000 индивидуальных пользователей и повысит общий уровень кибербезопасности страны.

реклама

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и координатор цифровой стратегии страны Карлос Эмилиано Кальдерон объявили о партнерстве во время утренней пресс-конференции в среду. Обрадор заявил, что контракт позволит Мексике достичь почти полного покрытия интернетом по всей стране, гарантируя подключение 94% жителей. Пользователи по всей стране смогут воспользоваться услугами спутникового интернета Starlink и новой услугой "прямой связи", которая позволяет совершать звонки и отправлять текстовые сообщения. Ожидается, что последняя услуга появится в следующем году.

Сделка стала возможной благодаря проекту "Telecomunicaciones e Internet para Todos" (TEIT), или «Телекоммуникации и интернет для всех», осуществляемому Федеральной комиссией по электроэнергетике Мексики. TEIT изначально был запущен в партнерстве с SES, люксембургским конкурентом Starlink, работающим над расширением глобальной связи через спутник. В сентябре TEIT и SES обеспечили передачу данных в 400 отдаленных общинах Мексики с помощью высокоскоростного спутника SES-17 Ka-диапазона.

Илон Маск планирует предоставлять свои услуги спутникового интернета по всему миру.

Благодаря привлечению дополнительных партнеров TEIT планирует обеспечить связью 4G и 5G около 57 миллионов жителей Мексики. Starlink будет сотрудничать с компаниями Apco Networks, Axess, GSAT, Next Telekom, Tangerine Electronics, Televera Red, Viasat и Hispasat под эгидой TEIT до 2026 года.

Несмотря на высокую цену сделки, Кальдерон заявил, что предложение Starlink было самым низким из имеющихся предложений. Сообщается, что это партнерство будет субсидироваться за счет небольшого увеличения платы за проезд по дорогам, находящимся в федеральной собственности. Единственным исключением будет Акапулько из-за финансовых и инфраструктурных проблем сообщества после прошедшего урагана Отис в октябре.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Научные сотрудники из Мексиканского института, который является неправительственной некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на улучшение сотрудничества между Мексикой и США, положительно оценивают сделку страны со Starlink. «Если США и Мексика хотят укрепить коммерческие связи, Мексика должна перестать быть самым слабым звеном с точки зрения кибербезопасности и заверить своих партнеров, что она может реагировать и восстанавливаться после киберугроз и атак», — заявила Лила Абед, заместитель директора организации, изданию IoT World Today.