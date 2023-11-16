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Fantoci
Samsung представила самый вместительный в мире портативный SSD-накопитель объемом 8 ТБ
Также доступны менее вместительные портативные SSD с емкостью 2 и 4 ТБ.

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Компания Samsung представила совершенно новый портативный твердотельный накопитель емкостью до 8 ТБ, что делает его самым емким портативным накопителем на планете. SSD также доступен в версиях емкостью 2 ТБ и 4 ТБ и использует интерфейс USB-C для передачи данных со скоростью до 460 Мбит/с. Это немного медленнее, чем скорость передачи данных у твердотельных накопителей NVME. В общем скорость примерно как у дисков SATA, но все же быстрее, чем у вращающихся жестких дисков. Компромисс здесь заключается в соотношении скорости и емкости.

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Портативный твердотельный накопитель T5 EVO размером примерно с ладонь и выглядит как крошечный чемодан. Сверху имеется металлическая ручка, которую можно прикрепить к рюкзаку. Накопитель использует интерфейс USB 3.2 Gen 1 и имеет размеры 1,8 х 9,4 х 4 см , что делает его вполне портативным. Samsung сообщила, что корпус устройства сделан из металла, но имеет прорезиненную поверхность, что позволяет защитить его от внезапных падений. Компания утверждает, что он может выдерживать удары с высоты до 2 метров, а для предотвращения перегрева используется технология термозащиты, которая, как предполагают эксперты, позволяет немного снизить температуру контроллера, когда он перегревается.

Одна вещь, которая всегда раздражала пользователей в подобных накопителях, - это отсутствие удобного способа хранения USB-кабеля.

По данным AnandTech, в накопителе используется флэш-память QLC NAND с четырьмя битами на ячейку, поэтому он медленнее обычного накопителя, но при этом обеспечивает большую емкость. Ранее компания использовала QLC в некоторых своих потребительских накопителях, а в своих высокопроизводительных моделях, таких как твердотельные накопители 980 и 990 Pro, отдавала предпочтение более быстрому TLC NAND. Главным недостатком QLC NAND является то, что он сначала может быть таким же быстрым, как и любой другой твердотельный накопитель, когда используется его буфер, но производительность может упасть до уровня USB 2.0, когда он заполняется больше, чем на половину. Однако тестирование, проведенное Anandtech, показало, что накопитель может поддерживать скорость записи 440 МБ/с в течение 3 часов до снижения производительности.

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Samsung уже предлагает клиентам T5 EVO во всех трех вариантах. Диски емкостью 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ стоят 189, 349 и 649 долларов соответственно и включают трехлетнюю гарантию. Как видите накопитель емкостью 8 Тбайт отличается невероятно высокой ценой: он стоит почти в два раза дороже SSD 870 QVO с аналогичной флэш-памятью QLC NAND, который в настоящее время продается по цене около 389 долларов. Тем не менее, если вы ищете максимальную емкость в компактном устройстве, Samsung в этом сегменте рынка является лидером рынка. Многие внешние твердотельные накопители с TLC NAND и более быстрыми интерфейсами обеспечивают гораздо более высокую скорость передачи данных, в том числе до 4 раз быстрее, чем T5 EVO, но не с такой емкостью.

#samsung #qlc nand #samsung t5 evo #портативный твердотельный накопитель
Источник: anandtech.com
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