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Fantoci
Intel раскрыла характеристики 64-ядерных процессоров Emerald Rapids и Granite Rapids Xeon
Процессоры Emerald Rapids Xeon 5-го поколения поступят в продажу в декабре, а процессоры 6-го поколения Granite Rapids и Sierra Forest - в 2024 году.

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На международной конференции по суперкомпьютерам, которая прошла на этой неделе, компания Intel сделала несколько важных анонсов. Помимо объявления о том, что ее суперкомпьютер Aurora занял второе место в рейтинге Топ-500, Intel также раскрыла первые официальные данные своих новых процессоров Xeon. Компания выпустит процессоры Xeon 5-го поколения «Emerald Rapids» 14 декабря вместе со своей платформой Meteor Lake, а чипы Xeon 6-го поколения под кодовым названием «Granite Rapids» выйдут в следующем году.

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5-е поколение процессоров Xeon представляет собой значительное улучшение предыдущего поколения, а не новый техпроцесс и архитектуру, и поэтому он будет использовать тот же разъем LGA-4677 и техпроцесс Intel 7. Если в нынешних чипах Sapphire Rapids 4-го поколения максимальное количество ядер составляет 56, то в 5-м поколении это число будет увеличено до 64. Компания также добавила большие пулы кэш-памяти и более быструю память, уделяя особое внимание производительности на ватт. Intel заявила, что ее будущие процессоры обеспечат прирост производительности HPC-приложений на 40% по сравнению с существующими чипами Xeon. По данным Wccftech, 40% прирост относится к распознаванию речи искусственного интеллекта и тесту HPC LAMMPS, при этом транскодирование мультимедиа получило прирост на 20%.

Intel Emerald Rapids появится в декабре с увеличенным количеством ядер, большим объемом кэш-памяти и поддержкой более быстрой памяти. 

Что касается Granite Rapids, то эти процессоры появятся в 2024 году на архитектуре нового поколения компании и станут первыми процессорами Xeon, созданными по техпроцессу Intel 3 (ранее 5-нм). Компания ожидает, что Granite Rapids, который будет оснащен только P-ядрами, как и Sapphire Rapids, обеспечит 2,9-кратный прирост производительности в области искусственного интеллекта. Кроме того, ожидается увеличение пропускной способности памяти в 2,8 раза и увеличение общей производительности искусственного интеллекта в 3 раза. Это впечатляющие цифры, но Granite Rapids ожидается не раньше, чем через год, поэтому все может измениться.

Sierra Forest появится вместе с Granite Rapids в 2024 году. Sierra Forest — это первый чип Xeon компании с E-ядрами, рассчитанный на максимальную плотность ядер. Обладая колоссальными 288 ядрами, он создан для того, чтобы конкурировать со 128-ядерным чипом AMD Epyc «Bergamo», в котором используются ориентированные на эффективность ядра Zen 4c. Intel заявила о впечатляющем улучшении производительности на ватт на 240% по сравнению с Sapphire Rapids, но имейте в виду, что это сравнение P-ядер с E-ядрами, так что это немного похоже на сравнение яблок с апельсинами.

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Тем не менее, битва за центры обработки данных накаляется прямо сейчас, поскольку Intel все таки добилась прогресса в своем техпроцессе Intel 3 и заявила, что Sierra Forest появится в первой половине 2024 года, а Granite Rapids появится позже в этом году.

#intel #sierra forest #emerald rapids #granite rapids xeon #суперкомпьютер aurora
Источник: wccftech.com
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