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Fantoci
Pixel 8 и Pixel 8 Pro получили возможность редактирования фотографий в формате Adobe RAW
Теперь владельцы телефонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro могут самостоятельно редактировать фотографии в формате RAW.

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Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro поступили в продажу в прошлом месяце и компания Google не очень довольна текущими продажами, но все может измениться благодаря новой функции, которая должна заинтересовать потенциальных клиентов. В новых смартфонах есть специальный тензорный процессор, большие OLED-экраны и, возможно, лучшие камеры среди всех смартфонов. Новые камеры стали более функциональны, но не благодаря каким-либо новшествам со стороны Google. Здесь на помощь пришла компания Adobe, которая внедрила поддержку редактирования RAW-фотографий в Pixel 8 и 8 Pro.

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По умолчанию на каждом смартфоне выводятся фотографии в формате JPEG, которые уже были обработаны и сжаты. Однако качество этой обработки сильно различается. В некоторых устройствах используются стандартные решения для обработки данных от производителей чипсетов, таких как Qualcomm, но такие компании, как Google и Samsung, создали собственные решения. Обработка Google HDR+ преобразует данные сенсора в яркие, сверхъестественно четкие фотографии, которые мы все любим. Но разработчики Adobe считают, что пользователи могут добиться лучшего результата, и именно здесь на помощь приходят RAW-файлы.

Файл RAW намного больше, чем JPEG, поскольку содержит все данные с датчика. Однако это не значит, что он выглядит лучше. Вы не захотите делиться неотредактированными фотографиями в формате RAW, поскольку они выглядят малоконтрастными и плоскими. Однако вы можете редактировать фотографии в формате RAW, чтобы получить файлы JPEG, которые выглядят именно так, как вам нужно. Приложения Adobe, такие как Lightroom и Photoshop, давно могут редактировать RAW-файлы с телефонов Pixel, но без профиля камеры результаты никогда не получались очень хорошими. Теперь, когда Adobe добавила эту функцию, можно быть уверенным, что редактирование фотографий Pixel приведет к желаемому результату.

Pixel 8 и 8 Pro не единственные устройства с поддержкой Adobe RAW, вы можете увидеть список всех поддерживаемых камер на сайте Adobe. В настоящее время Pixel 8 указан как имеющий «предварительную» поддержку. Таким образом, некоторые параметры могут быть улучшены в будущем. На этих телефонах имеются профили камер для всех датчиков: передняя, широкая и сверхширокая камеры на Pixel 8, а также передняя, широкая, сверхширокая и телеобъектив на 8 Pro.

Переключатель Raw в Pixel 8 

Чтобы включить поддержку RAW на Pixel 8, просто откройте камеру и нажмите кнопку настроек в левом нижнем углу. Переключите параметр JPEG на JPEG+RAW, и вы получите нужные файлы. Важно отметить, что вам не придется обрабатывать каждую фотографию вручную — вы все равно получите окончательные файлы HDR+ JPEG в дополнение к файлу DNG RAW. Однако этот файл отображается в каталоге «Изображения» вместо DCIM, куда в конечном итоге попадают файлы JPEG.

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Возможно вам потребуется обновить программы Adobe, чтобы получить новые функции, но после этого все должно работать гладко. Приятного редактирования!

#google #pixel 8 #pixel 8 pro #adobe raw #редактирование фотографий
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