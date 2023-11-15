По имеющимся данным, компания планирует выпустить два чипа среднего уровня с V-Cache для тех, кто еще не поменял сокет AM4.

Несмотря на то, что AMD представила свою новую платформу AM5 более года назад, компания еще не закончила выпуск процессоров для своей предыдущей платформы AM4. По слухам, компания готовит два новых процессора с V-Cache для AM4, которые могут заинтересовать людей с ограниченным бюджетом и желающих повысить игровую производительность своих старых систем.

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Согласно новой информации в Твиттере, AMD в настоящее время готовит два чипа AM4 V-Cache среднего класса, тактовая частота которых будет ниже, чем у существующих чипов, чтобы они не конкурировали со своими братьями на рынке. Напомню вам, что в настоящее время компания предлагает два чипа AM4 с V-Cache: Ryzen 7 5800X3D и эксклюзивный для гипермаркета "Micro Center" Ryzen 5 5600X3D. Новые чипы получили названия Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3d и будут иметь те же восьми- и шестиядерные конфигурации, что и их предшественники, согласно сообщению от надежного информатора @chi11eddog в Твиттере.

Для сравнения, восьмиядерный процессор 5800X3D работает на базовой частоте 3,4 ГГц и в режиме Boost 4,5 ГГц, а новый восьмиядерный Ryzen 7 5700X3D будет работать на базовой частоте 3 ГГц и в режиме Boost 4,1 ГГц. В то же время шестиядерный процессор 5600X3D работает на базовой частоте 3,3 ГГц и в режиме Boost 4,4 ГГц, а его младший брат, новый 6-ядерный процессор 5500X3D, работает на базовой частоте 3 ГГц и в режиме Boost 4 ГГц. В целом, это снижение тактовой частоты в режиме Boost на 400 МГц для обоих чипов, при этом все остальное остается прежним, включая 96 МБ кэш-памяти L3 V-Cache.

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Пока неизвестно, будут ли эти процессоры доступны в свободной розничной продаже или опять будут только в гипермаркете "Micro Center", как в случае с 5600X3D, но, будем надеяться, что это будет первый вариант. Также впечатляет то, что AMD продолжает убеждать своих клиентов оставаться на предыдущем поколении вместо того, чтобы призывать их перейти на AM5, поскольку Intel в настоящее время поступает наоборот. Синяя команда недавно выпустила процессоры 14-го поколения и сделала технологию Intel Application Optimization (APO) эксклюзивной для двух чипов 14-го поколения, несмотря на то, что архитектура осталась неизменной по сравнению с предыдущим поколением.