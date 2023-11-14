Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Сбои твердотельных накопителей SanDisk происходят из-за аппаратного дефекта, говорят эксперты
Продолжающийся скандал с отказами накопителей SanDisk вряд ли завершится хорошо.

реклама

На протяжении всего 2023 года внешние твердотельные накопители SanDisk получали много плохих отзывов из-за внезапных сбоев, что в итоге привело к нескольким коллективным искам против компании Western Digital (WD владеет компанией SanDisk). Первые сообщения о проблемах появились в мае, когда твердотельные накопители внезапно перестали отображаться в системе, что в итоге сделало их непригодными для использования и привело к потере данных. Американская компания пообещала решить эту проблему и выпустила новое программное обеспечение. Однако, согласно новому отчету, эта прошивка, скорее всего, не поможет, поскольку проблема носит аппаратный характер.

реклама

Компания Attingo, специализирующаяся на восстановлении данных, рассказала австрийскому сайту FutureZone об этой проблеме, проанализировав множество вышедших из строя SSD-накопителей SanDisk в этом году. Специалисты утверждают, что преждевременный выход из строя накопителя происходит из-за аппаратного сбоя, вызванного некачественной конструкцией и сборкой на производстве. Если это так, то обновление прошивки эквивалентно наложению подорожника на устройство, а не устранению причины. Как отмечает Tom's Hardware, проблема заключается в используемых компонентах и недостаточной пайке для их крепления к печатной плате.

В описании продаваемых в настоящее время накопителей на видном месте указано "обновленная прошивка", однако это не может быть постоянным решением проблемы. Фото: Western Digital

Инженеры Attingo утверждают, что компоненты Western Digital физически слишком велики для платы. Это может привести к некачественному соединению поставляемых термопрокладок, что приведет к повышению температуры, превышающей допустимую. Кроме того, припой, используемый для соединения этих компонентов с платой, некачественный и вместо прочного соединения может образовывать пузырьки. Со временем это может привести к ненадежному подключению накопителя, в результате чего он перестает определяться системой. В заявлении Attingo говорится, что пузырьки припоя могут возникнуть из-за слишком высокой температуры на плате, условий окружающей среды или просто некачественного припоя.

В ответ на эту проблему Western Digital выпустила новую прошивку для своих внешних накопителей SanDisk и, по словам Attingo, нанесла эпоксидную смолу на компоненты новых версий накопителей. Вероятно, таким образом WD признала, что оригинальный припой не справляется со своей задачей. Однако, по словам компании, слишком большие компоненты все равно могут выйти из строя, поскольку они уже встречались в ее лабораториях при оказании услуг по восстановлению.

На данный момент от Western Digital до сих пор нет официального заявления о точной причине выхода из строя твердотельных накопителей. Специалисты следят за развитием ситуации и отмечают, что американская компания в течение нескольких месяцев почему то не выпускала прошивку для пострадавших дисков. На веб-сайте компании отмечается: «Инженеры решили эту проблему с прошивкой в производственном процессе и мы можем подтвердить, что проблема не влияет на новую партию твердотельных накопителей».

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Несмотря на эти заявления, пользователям следует быть очень осторожными с этими дисками, поскольку, судя по всему, они все еще не полностью исправлены. Это также хорошее напоминание о том, что пользователи должны следить за тем, чтобы важные данные никогда не находились в одном месте, чтобы не потерять их навсегда.

#ssd #western digital #sandisk #твердотелные накопители
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Phison прогнозирует дефицит материалов для производства флеш-памяти – цены на SSD вырастут
SSD SanDisk Extreme Pro 2-4 ТБ массово выходят из строя из-за конденсаторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
12
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
9
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
5
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
2
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
1
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
2
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
10
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion: какой генератор изображений ИИ лучший
1
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
110
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
28
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
7
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
9
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
36
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
16:59
Кинули нас...
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
MrPegge
16:58
140 млн и огромная территория. Авианосцы не нужны от слова совсем, тк для них работы нет и не предвидится. свою бы территорию защитить, а не за чужой плавать. А для защиты авианосец хуже сети аэродром...
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
VRoman
16:56
Т.е. им понадобилось два года чтобы довести до ума работу разнородных ядер big.LITTLE. Но при этом первые два поколения нарочно не станут поддерживать софтом.
В Intel APO не планируется внедрять поддержку процессоров Core 12 и 13-го поколений
FelsheR-BAN100712
16:55
Ахаха ,а я научил родственника купить а320м+1200, а когда он через папу лет поменял их на 10400f, я отжал маму, и сначала в ней был 5600х с алика за 8 тыс, а потом 5700g)) Правда со временем под 5600...
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Bamboliny
16:54
О, первая жертва советского образования с промытыми мозгами нарисовалась. Добро пожаловать в реальность :) Даже такая пропагандонная помойка, как Life, в ужасе от советского образования :) https://lif...
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
usr721
16:47
Некая субъективная красота макета обычно несет за собой хорошие летные качества серийного образца? На кого рассчитаны дифирамбы подобного уровня от заслуженного вертолетчика?
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Entity
16:46
Хватит чуть нести - Советская система образования признана всеми лучшей в мире.
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
FelsheR-BAN100712
16:42
тогда эта статья для тебя.)
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Bamboliny
16:39
Советская система образования - это путь вникуда, глухой тупик. Если даже откинуть весь бред, который впихивался несчастным ученикам помимо непосредственно относительно полезных наук, то единственное,...
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
FelsheR-BAN100712
16:36
Так написал что есть мама (z390a pro), как раз через пару лет на замену 9600k любой 8/16), а пока не надо... Если кому ни будь не втюхаю до этого))
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем