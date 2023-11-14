Продолжающийся скандал с отказами накопителей SanDisk вряд ли завершится хорошо.

На протяжении всего 2023 года внешние твердотельные накопители SanDisk получали много плохих отзывов из-за внезапных сбоев, что в итоге привело к нескольким коллективным искам против компании Western Digital (WD владеет компанией SanDisk). Первые сообщения о проблемах появились в мае, когда твердотельные накопители внезапно перестали отображаться в системе, что в итоге сделало их непригодными для использования и привело к потере данных. Американская компания пообещала решить эту проблему и выпустила новое программное обеспечение. Однако, согласно новому отчету, эта прошивка, скорее всего, не поможет, поскольку проблема носит аппаратный характер.

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Компания Attingo, специализирующаяся на восстановлении данных, рассказала австрийскому сайту FutureZone об этой проблеме, проанализировав множество вышедших из строя SSD-накопителей SanDisk в этом году. Специалисты утверждают, что преждевременный выход из строя накопителя происходит из-за аппаратного сбоя, вызванного некачественной конструкцией и сборкой на производстве. Если это так, то обновление прошивки эквивалентно наложению подорожника на устройство, а не устранению причины. Как отмечает Tom's Hardware, проблема заключается в используемых компонентах и недостаточной пайке для их крепления к печатной плате.

В описании продаваемых в настоящее время накопителей на видном месте указано "обновленная прошивка", однако это не может быть постоянным решением проблемы. Фото: Western Digital

Инженеры Attingo утверждают, что компоненты Western Digital физически слишком велики для платы. Это может привести к некачественному соединению поставляемых термопрокладок, что приведет к повышению температуры, превышающей допустимую. Кроме того, припой, используемый для соединения этих компонентов с платой, некачественный и вместо прочного соединения может образовывать пузырьки. Со временем это может привести к ненадежному подключению накопителя, в результате чего он перестает определяться системой. В заявлении Attingo говорится, что пузырьки припоя могут возникнуть из-за слишком высокой температуры на плате, условий окружающей среды или просто некачественного припоя.

В ответ на эту проблему Western Digital выпустила новую прошивку для своих внешних накопителей SanDisk и, по словам Attingo, нанесла эпоксидную смолу на компоненты новых версий накопителей. Вероятно, таким образом WD признала, что оригинальный припой не справляется со своей задачей. Однако, по словам компании, слишком большие компоненты все равно могут выйти из строя, поскольку они уже встречались в ее лабораториях при оказании услуг по восстановлению.

На данный момент от Western Digital до сих пор нет официального заявления о точной причине выхода из строя твердотельных накопителей. Специалисты следят за развитием ситуации и отмечают, что американская компания в течение нескольких месяцев почему то не выпускала прошивку для пострадавших дисков. На веб-сайте компании отмечается: «Инженеры решили эту проблему с прошивкой в производственном процессе и мы можем подтвердить, что проблема не влияет на новую партию твердотельных накопителей».

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Несмотря на эти заявления, пользователям следует быть очень осторожными с этими дисками, поскольку, судя по всему, они все еще не полностью исправлены. Это также хорошее напоминание о том, что пользователи должны следить за тем, чтобы важные данные никогда не находились в одном месте, чтобы не потерять их навсегда.