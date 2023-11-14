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Недалеко от залива Сан-Франциско в четверг состоялось торжественное открытие первого коммерческого предприятия по прямому улавливанию CO2 из воздуха. Хотя объект еще не введен в эксплуатацию, вскоре он начнет извлекать углекислый газ из атмосферы и хранить его под землей по поручению руководителей компаний, которые чувствуют себя виноватыми за выбросы парниковых газов.
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В новой установке, принадлежащей компании Heirloom Carbon Technologies, используется естественная способность известняка поглощать углерод, чтобы снизить его воздействие на изменение климата. Известняк и углерод естественным образом связываются в дикой природе, но технология Heirloom позволяет одной порции известняка поглощать углерод неоднократно. Вначале известняк нагревается в печи, работающей на возобновляемой энергии. В результате этого процесса из известняка удаляется углекислый газ, оставляя после себя жаждущий углерода оксид кальция. Поскольку оксид кальция поглощает углерод из атмосферы, установка Heirloom перекачивает изолированный углерод в глубокие подземные резервуары, где он будет храниться неограниченное время. Этот цикл будет повторяться многократно, что позволит известняку улавливать и накапливать до 1000 тонн углекислого газа в год.
При таких темпах работа установки Heirloom по захвату углерода может показаться пустой тратой времени, как вычерпывание воды из затопленной лодки ведром. Ведь только одна США выбрасывают в атмосферу более 6,6 миллиардов тонн углекислого газа в год. Но установки Heirloom не предназначены для того, чтобы служить универсальным решением проблемы изменения климата.
«Технологии удаления углерода не только будут играть вспомогательную роль в переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (посредством утилизации углерода), но также могут помочь компенсировать выбросы в трудно поддающихся сокращению секторах, таких как сталелитейная и цементная промышленность, и обеспечить средства для устранения устаревших выбросов CO2», — говорится в официальном документе компании. «Кроме того, удаление углерода может открыть путь к климатической справедливости, поскольку оно может позволить странам, корпорациям и организациям, которые внесли наибольший вклад в изменение климата, погасить свой климатический «долг».
Цель компании Heirloom состоит в том, чтобы огромные заводы могли устанавливать на своей территории подобные установки и смягчать собственное воздействие на климат. Такие установки являются спорными: критики обвиняют компании, которые их предлагают, в том, что они вводят покупателей в заблуждение только для того, чтобы заработать на изменении климата. Тем не менее, компания Heirloom вскоре начнет продавать установки для улавливание углерода и стремится снизить цену до 100 долларов за тонну к 2035 году.