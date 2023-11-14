В северной Калифорнии компания Heirloom запустила первое в США коммерческое сооружение для прямого извлечения углерода из воздуха, которое будет удалять до 1000 тонн углеродного диоксида в год.

Недалеко от залива Сан-Франциско в четверг состоялось торжественное открытие первого коммерческого предприятия по прямому улавливанию CO2 из воздуха. Хотя объект еще не введен в эксплуатацию, вскоре он начнет извлекать углекислый газ из атмосферы и хранить его под землей по поручению руководителей компаний, которые чувствуют себя виноватыми за выбросы парниковых газов.

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В новой установке, принадлежащей компании Heirloom Carbon Technologies, используется естественная способность известняка поглощать углерод, чтобы снизить его воздействие на изменение климата. Известняк и углерод естественным образом связываются в дикой природе, но технология Heirloom позволяет одной порции известняка поглощать углерод неоднократно. Вначале известняк нагревается в печи, работающей на возобновляемой энергии. В результате этого процесса из известняка удаляется углекислый газ, оставляя после себя жаждущий углерода оксид кальция. Поскольку оксид кальция поглощает углерод из атмосферы, установка Heirloom перекачивает изолированный углерод в глубокие подземные резервуары, где он будет храниться неограниченное время. Этот цикл будет повторяться многократно, что позволит известняку улавливать и накапливать до 1000 тонн углекислого газа в год.

При таких темпах работа установки Heirloom по захвату углерода может показаться пустой тратой времени, как вычерпывание воды из затопленной лодки ведром. Ведь только одна США выбрасывают в атмосферу более 6,6 миллиардов тонн углекислого газа в год. Но установки Heirloom не предназначены для того, чтобы служить универсальным решением проблемы изменения климата.

Именно так выглядит оборудование для улавливания углекислого газа из атмосферы.

«Технологии удаления углерода не только будут играть вспомогательную роль в переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (посредством утилизации углерода), но также могут помочь компенсировать выбросы в трудно поддающихся сокращению секторах, таких как сталелитейная и цементная промышленность, и обеспечить средства для устранения устаревших выбросов CO2», — говорится в официальном документе компании. «Кроме того, удаление углерода может открыть путь к климатической справедливости, поскольку оно может позволить странам, корпорациям и организациям, которые внесли наибольший вклад в изменение климата, погасить свой климатический «долг».

Цель компании Heirloom состоит в том, чтобы огромные заводы могли устанавливать на своей территории подобные установки и смягчать собственное воздействие на климат. Такие установки являются спорными: критики обвиняют компании, которые их предлагают, в том, что они вводят покупателей в заблуждение только для того, чтобы заработать на изменении климата. Тем не менее, компания Heirloom вскоре начнет продавать установки для улавливание углерода и стремится снизить цену до 100 долларов за тонну к 2035 году.

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