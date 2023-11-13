В выходные дни почти 4000 человек были эвакуированы, поскольку власти опасаются, что расплавленная магма поднимется на поверхность земли и обрушится на прибрежный город.

Исландия - это страна, где огонь и лед живут в гармонии, создавая удивительный ландшафт из вулканов и ледников. Но иногда эта природная красота может обернуться кошмаром: страна стоит перед угрозой извержения вулкана, которое может иметь разрушительные последствия.

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По данным Исландского метеорологического управления (IMO), существует высокая вероятность извержения вулкана Фаградальсфьялль, расположенного на юго-востоке острова. Этот вулкан является одним из крупнейших действующих вулканов Исландии, который расположен недалеко от городка Гриндавик с населением 3400 человек.

IMO ведет пристальное наблюдение за вулканом с 2017 года, когда были обнаружены признаки повышенной сейсмической активности и геотермального тепла. В октябре 2023 года IMO повысила цветовой код авиации с зеленого до желтого, что свидетельствует о появлении признаков беспокойства на вулкане. Метеорологи также выпустили предупреждение для населения, в котором рекомендовали избегать района вокруг вулкана и подготовиться к возможной эвакуации.

Основной опасностью извержения вулкана Фаградальсфьялль является образование большого облака пепла, которое может нарушить воздушное сообщение и повлиять на здоровье и безопасность людей и животных. Пепловое облако может вызвать кислотные дожди, повредить урожай и инфраструктуру, а также изменить климат. Кроме того, извержение может спровоцировать массовое таяние ледников, что приведет к наводнениям и оползням, которые могут смести все на своем пути.

Для предотвращения катастрофы исландские власти разработали план эвакуации тысяч жителей близлежащих городов и деревень, а также туристов и пеших туристов, посещающих этот регион. План эвакуации основан на различных сценариях, зависящих от масштабов и направления извержения.

Власти также проводят разъяснительную работу с населением о рисках и мерах, которые необходимо предпринять в случае извержения. Они распространяют брошюры, плакаты и видеоролики, рассказывающие о том, как защитить себя от пепла, как собрать аварийный комплект и как следовать инструкциям службы гражданской обороны.

Жителям Исландии извержения вулканов не чужды. В стране насчитывается 32 вулканические системы и 130 вулканических гор, некоторые из которых до сих пор активны. Мощнейшее извержение произошло в 2010 году, когда впервые за сотни лет произошло извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, которое остановило воздушное сообщение по всей Европе.

Однако потенциальное извержение вулкана Фаградальсфьялль - это совсем другая история. Оно может стать самым крупным и разрушительным за всю историю страны, превзойдя печально известное извержение Лаки в 1783-1784 годах, которое погубило четверть населения и вызвало глобальное похолодание.

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Жители Исландии надеются, что вулкан останется спокойным и им не придется столкнуться с гневом природы. Но они готовы и к худшему, зная, что живут в стране, где огонь и лед всегда находятся в состоянии конфликта.