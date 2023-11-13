Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к будущему после исчезновения МКС.

Международная космическая станция на протяжении нескольких десятилетий была единственным домом человечества за пределами Земли, но ее время подходит к концу. Космические агентства по всему миру начали готовиться к будущее после исчезновения МКС, в котором с большой вероятностью будут доминировать независимые коммерческие станции. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о сотрудничестве с компаниями Airbus и Voyager Space с целью использования будущей станции Starlab для дальнейшего доступа в космос.

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Станция будет принадлежать и эксплуатироваться компанией Starlab Space, совместным предприятием Airbus и Voyager. Цель состоит в том, чтобы создать на орбите площадку для передовой научной и промышленной деятельности, но она не ограничится сотрудничеством только с ЕКА. Компания будет сдавать в аренду помещения различным государственным и частным партнерам, чтобы они могли делать на орбите все, что им нужно. Представители компании также сообщили о стремлении сделать Starlab более комфортной для посетителей. Однако ранее появились противоречивые сообщения о том, будут ли вообще допущены туда космические туристы.

После Европейского космического саммита, прошедшего в Испании на прошлой неделе, компании объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с ЕКА, в рамках которого будет изучаться возможность переноса деятельности агентства с МКС на Starlab. «Эта договоренность с ЕКА имеет важное значение, потому что мы стремимся развивать мировое сотрудничество в космической отрасли и собираемся заменить МКС на новую станцию Starlab», — заявил президент компании Voyager Space Мэтью Кута.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер, президент компании Voyager Space Мэтью Кута и руководитель отдела космических систем компании Airbus Жан-Марк Наср подписывают меморандум.

Airbus и Voyager еще не начали строительство этого объекта, но ожидается, что его общий объем будет примерно в два раза меньше, чем у Международной космической станции (около 450 кубических метров). Он будет иметь энергосистему мощностью 60 кВт и двигательный модуль для управления орбитой. Предусмотрен также роботизированный манипулятор для стыковки и обслуживания космических кораблей. Предлагаемый график довольно амбициозный: сроки запуска космической станции Starlab намечены на 2028 год, а коммерческие услуги начнутся в 2029 году. Учитывая размер, SpaceX Starship является единственной ракетой, способной вывести Starlab на орбиту. Starship все еще находится в разработке, и никто не знает, когда он будет готов к запуску.

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В настоящее время НАСА считает, что МКС выйдет из эксплуатации в 2030 году, а примерно через год она войдет в атмосферу Земли. Это может показаться долгим сроком, но на проектирование новых орбитальных модулей уходят годы, а затем еще несколько лет на строительство и тестирование, прежде чем они попадут на орбиту. Несколько коммерческих станций сейчас находятся в разработке, но нет никаких гарантий, что эти проекты увенчаются успехом. Даже Blue Origin, которая имеет практически неограниченное финансирование от миллиардера Amazon Джеффа Безоса, приостановила работы по созданию станции Orbital Reef. Роскосмос, ЕКА, НАСА и другие партнеры по МКС могут оказаться в затруднительной ситуации, когда МКС прекратит работу.