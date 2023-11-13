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Fantoci
Новый смартфон Unihertz Tank 3 оснастили огромным аккумулятором емкостью 23 800 мАч
Производитель обещает до 1800 часов в режиме ожидания, 118 часов голосовой связи, 98 часов прослушивания музыки, 48 часов непрерывного воспроизведения видео и 38 часов гейминга.

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Большинство современных смартфонов имеют тонкий и легкий дизайн, из-за чего в их корпус сложно втиснуть большую батарею, поэтому обычно стандартные батареи разряжаются за один-два дня. Новый смартфон Unihertz Tank 3 может похвастаться намного большей батареей.

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Это смартфон с аккумулятором емкостью 23 800 мАч. Как компания поместила его в смартфон? За счет того, что толщина телефона составляет 31 мм, а весит он целых 666 граммов. Tank 3 - это последняя модель в длинном ряду необычных телефонов от компании Unihertz, и он сейчас доступен для предварительного заказа на AliExpress.

Китайская компания ранее сообщила, что рекомендованная цена телефона составляет 1000 долларов, но в настоящее время он продается со скидкой 50%, а с промокодом 8849TANK3 можно сэкономить еще 47 долларов (плюс еще 16 долларов, если заказать с 11 по 17 ноября, благодаря распродаже AliExpress 11.11).

Тем не менее, я буду удивлен, если Unihertz когда-нибудь попытается установить на этот телефон "полную" цену. Несмотря на то, что он обладает интересными характеристиками, это очень нишевое устройство от китайской компании, которая не имеет хорошей репутации в плане долгосрочной поддержки своей продукции.

Как и оригинальный Unihertz Tank и Tank 2, выпущенные ранее в этом году, новая модель представляет собой БОЛЬШОЙ телефон с большой батареей. В новой модели самая большая емкость аккумулятора среди всех известных смартфонов на данный момент, которая сочетается с другими внушительными характеристиками, включая:

  • Дисплей: 6,79 дюйма, 2460 x 1080 пикселей, 120 Гц.
  • Процессор: MediaTek Dimensity 8200.
  • Оперативная память: 16 ГБ (есть также 16 ГБ «виртуальной оперативной памяти», то есть телефон может использовать накопитель информации как ОЗУ, но это, как правило, медленнее, чем настоящая оперативная память)
  • Встроенная память: 512 ГБ + карты microSD до 2 ТБ.
  • ОС: Андроид 13
  • Задние камеры: основная 200 МП + широкоугольная 50 МП + 64 МП (ночное видение)
  • Фронтальная камера: 50 МП
  • Аккумулятор: 23800 мАч
  • Зарядка: 120 Вт
  • Особые возможности:
    • Лазерный дальномер 40 метров
    • ИК-передатчик
    • Светодиодный фонарик 1200 люмен
    • Две настраиваемые боковые кнопки
  • Беспроводная связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, две SIM-карты, 5G, частота ниже 6 ГГц.
  • Безопасность: сканер отпечатков пальцев.
  • IP-рейтинг: IP68
  • Размеры: 179 x 86 x 31 мм
  • Вес: 666 грамм

В новой модели нет лазерного проектора, как в предыдущем «Танке-2». Вместо этого у нее есть лазерный дальномер для измерения расстояния.

Но главное, на что способен этот телефон, — это долго работать на одном зарядке. Unihertz утверждает, что пользователи получат до 1800 часов в режиме ожидания, 118 часов для телефонных разговоров, 98 часов при прослушивании музыки или 48 часов при воспроизведении видео. Но благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 120 Вт для получения 90% заряда достаточно подключить телефон на 90 минут.

Благодаря поддержке обратной зарядки телефон можно использовать в качестве пауэрбанка для зарядки других устройств в дороге.

Это также прочное устройство, способное выдержать падение с высоты до 1,5 метров или погружение в воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут. Есть даже поддержка использования камеры под водой.

Но мы говорим о телефоне весом около 700 грамм, что делает его устройством, которое можно взять с собой в поход, но которое я не могу себе представить, чтобы захотелось положить в карман и носить с собой каждый день.

Интересно, насколько он велик в реальности? Ютубер Джей Уильямс (J. Williams) снял видео с демонстрацией работы нового смартфона, которое должно дать вам довольно хорошее представление о нем:


Многие пользователи могут задаться вопросом, производит ли Unihertz телефоны, которые на самом деле предназначены для ежедневного использования, или они действительно созданы как новинка для коллекционеров. Среди других недавних моделей компании есть Unihertz Luna со светодиодной полосой подсветки на задней панели в стиле Nothing Phone, Unihertz Jelly 2E с 3-дюймовым дисплеем и Unihertz Titan Slim, который является последним клоном BlackBerry.

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#unihertz #unihertz tank 3
Источник: phablet.jp
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