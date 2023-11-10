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Samsung анонсировала искусственный интеллект Gauss в новом смартфоне Galaxy S24
Gauss сможет генерировать текст, код и изображения.

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Последние несколько лет топовые смартфоны поставляются с процессорами, которые предназначены для ускорения алгоритмов машинного обучения. Однако на самом деле с помощью искусственного интеллекта на телефоне можно было сделать не так уж много. Растущий интерес к генеративному искусственному интеллекту изменил ситуацию. Samsung — первый крупный производитель смартфонов, анонсировавший платформу генеративного искусственного интеллекта для своих устройств. Он называется Samsung Gauss и наверняка появится на Galaxy S24.

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Компания Samsung объявила об этом на своей конференции "AI Forum 2023", в рамках которой эксперты рассказали о том, как генеративный искусственный интеллект может изменить работу, общение и повседневную жизнь людей. Gauss - это попытка Samsung быть во главе этих изменений. Он состоит из трех компонентов, которые названы в соответствии с типом данных, которые они генерируют. Это Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code и Samsung Gauss Image.

Gauss Language — это, по сути, клон ChatGPT от Samsung. Он был обучен на большом количестве текста, что позволяет ему генерировать электронные письма, текстовые сообщения или краткое изложение длинных документов. Samsung отметила, что его также можно подключать к другим интеллектуальным устройствам, что может быть отсылкой к платформе Samsung SmartThings. Gauss Code похож на своего брата, но вместо создания блоков текста он создает компьютерный код с помощью помощника code.i. По желанию пользователя он также может составить документацию на написанный код.

Модуль Gauss Image от Samsung похож на Dall-e или StableDiffusion — он генерирует новые изображения на основе текстовой подсказки. Он поддерживает несколько стилей, может добавлять или редактировать изображения и даже использовать ИИ-масштабирование, чтобы сделать нечеткую графику более четкой.

Большинство популярных инструментов генеративного искусственного интеллекта полагаются на облачные сервисы, поскольку для запуска этих сложных моделей, которые могут иметь триллион или более параметров, вам нужен центр обработки данных, оснащенный ускорителями искусственного интеллекта. Мобильные чипсеты давно перешли от простого обрабатывания цифровых сигналов процессоров в нейронные процессоры - кремний разрабатывается с учетом машинного обучения. Поскольку каждое новое поколение мобильных чипов хвастается о значительном увеличении пропускной способности машинного обучения, мы приближаемся к моменту, когда телефон сможет запускать полезные модели искусственного интеллекта, при этом не плавясь.

Возьмем, к примеру, недавно анонсированный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который почти наверняка будет использоваться в Galaxy S24. Qualcomm заявляет, что NPU Hexagon обеспечивает на 98% более высокую производительность искусственного интеллекта, чем чип последнего поколения. Это говорит о том, что Qualcomm также делает ставку на поддержку искусственного интеллекта в своих новых чипах Snapdragon.

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В настоящее время никто не знает, насколько хорошо будет работать Samsung Gauss, даже с новыми мощными ускорителями искусственного интеллекта в таких чипах как Snapdragon 8 Gen 3. Мы привыкли к генеративному искусственному интеллекту, которому требуется максимум несколько секунд для создания контента. Будет ли S24 достаточно быстрым?

#samsung #galaxy s24 #искусственный интеллект gauss
Источник: news.samsung.com
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