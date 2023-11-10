Два телескопа объединились, чтобы запечатлеть скопление галактик MACS0416.

Новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба был спроектирован как духовный преемник "Хаббла", но на самом деле эти телескопы имеют разные специализации. «Хаббл», которому скоро исполнится 35 лет, сканирует космос в основном в визуальном спектре, а "Уэбб", в свою очередь, работает в среднем инфракрасном диапазоне. Астрономы решили использовать различные спектры, чтобы получить уникальный вид далекого галактического скопления. Объединив возможности "Уэбба" и "Хаббла" астрономы смогли получить более яркое и красочное изображение отдаленного уголка Вселенной.

реклама

Скопление галактик, известное как MACS0416, находится на расстоянии около 4,3 миллиарда световых лет от Земли. "Хаббл" наблюдал за MACS0416 в рамках программы Frontier Fields, которая началась в 2014 году с целью создать сложные “сверхглубокие виды” далеких объектов космоса. Что касается "Уэбба", то он был запущен в конце 2021 года, а приступил к наблюдениям в середине 2022 года. Первое изображение скопления галактик MACS0416 было получено во время первого цикла наблюдений телескопа, который показал этот участок космоса в инфракрасном диапазоне.

Астрономы из Университета штата Аризона, Университета Миссури и Института физики Кантабрии в Испании совместно работали над этим проектом, который объединил видимый спектр "Хаббла" и инфракрасный "Уэбба", чтобы впервые создать "панхроматическую" версию MACS0416 от 0,4 до 5 микрон

Комбинированное изображение, безусловно, получилось более красочное, но эти цвета также имеют конкретное значение для астрономов. Цвета показывают, насколько далеко находится каждый объект. Вселенная расширяется, поэтому свет, идущий от более удаленных объектов, растягивается или «смещается в красную сторону». Скопление также испытывает гравитационное линзирование, которое еще больше увеличивает удаленные объекты. В результате это скопление оказывается в более глубокой части спектра "Уэбба", но при этом более близкие галактики хорошо видны "Хабблу" в оптическом диапазоне длин волн.

Изображение MACS0416, полученное космическим телескопом "Хаббл" в оптическом свете (слева) и космическим телескопом Джеймса Уэбба в инфракрасном свете (справа). Авторы и права: НАСА, ЕКА.

Галактики ярко-красного цвета получены с помощью "Уэбба" и сфотографированы на длинах волн 4,1 и 4,44 микрона. "Уэбб" также отвечает за оранжевый (3,56 микрона) и желтый (2,00 и 2,77 микрона) цвета. Зеленый цвет находится в диапазоне от 1,15 до 1,6 мкм. Более короткие длины зеленых волн принадлежат "Хабблу", а более длинные - "Уэббу". "Хаббл" также отвечает за все голубые волны в диапазонах 0,435 и 0,606 мкм.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новые наблюдения "Уэбба" были сделаны не только для создания этого яркого изображения. "Уэбб" несколько раз фотографировал MACS0416 в поисках объектов с различной яркостью, известных как транзиенты. Но благодаря объединению с "Хабблом" действительно получилось выделить такие отдаленные объекты. «Проводя многократные повторные съемки одного и того же скопления, мы знали, что найдем интересные объекты, выходящие за рамки впечатляющего изображения одной эпохи, и эти наблюдения превзошли наши ожидания», — сообщила Сет Коэн из ASU. Полученные данные свидетельствуют о наличии в скоплении 14 переходных процессов. Из-за всех мигающих огней астрономы стали называть MACS0416 скоплением галактик «Рождественская елка».