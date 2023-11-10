Две новые модели оснащены более энергоэффективным процессором и большим OLED-экраном.

Благодаря невероятной популярности Steam Deck на рынке появились другие портативные игровые консоли, такие как Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. Некоторые из этих устройств обладают лучшей производительностью и дисплеями, чем Steam Deck, поэтому Valve пришлось модернизироваться свою игровую консоль. Американская компания на этой неделе представила обновленный Steam Deck OLED. Это не та Steam Deck 2, которую мы надеялись увидеть, но это существенное обновление по сравнению с оригинальной версией, и вы сможете заказать ее уже в этом месяце.

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Самым заметным обновлением Steam Deck OLED является, как вы уже догадались, OLED-экран. Его диагональ 7,4 дюйма, что всего лишь немного больше, чем у 7-дюймового оригинала, но разрешение осталось неизменным — 1280 на 800. OLED-экраны более энергоэффективны и отображают более яркие цвета, поэтому эти панели могут показывать новые игры с поддержкой HDR. Он имеет частоту обновления 90 Гц и яркость до 1000 нит.

Новый дисплей с частотой 90 Гц, вероятно, сделает прокрутку меню более плавной, но вряд ли пользователи смогут запустить игру с достаточным количеством кадров, чтобы в полной мере оценить эту возможность . Это не настоящий "наследник" Steam Deck, поскольку он использует аналогичный APU от AMD - 6-нм Sephiroth, то есть уменьшенную версию 7-нм APU Aerith, который установлен в оригинальной консоли. Батарея получила небольшое улучшение - от 40 Вт*ч до 50 Вт*ч. В сочетании с новым APU портативная консоль Steam Deck OLED может работать от 3 до 12 часов, тогда как LCD-версия - от 2 до 8 часов.

Многое было сказано по поводу нехватки места для хранения данных в Steam Deck, поэтому модернизированная версия имеет более емкий SSD. Геймерам предлагают две OLED-версии: модель стоимостью 549 долларов с твердотельным накопителем NVMe объемом 512 ГБ и консоль стоимостью 649 долларов с 1 ТБ. Версия с LCD-дисплеем имела максимальный объем 512 ГБ.

Новая линейка Steam Deck.

Множество небольших изменений в портативной консоли помогут улучшить опыт использования Steam Deck, включая более длинный шнур питания, больший и бесшумный вентилятор, более простую разборку, Wi-Fi 6e и немного более быструю память. Обновленная OLED-консоль выглядит достойно, но у геймеров всегда есть выбор, если новые устройства кажутся слишком дорогими

Старая игровая портативная консоль с ЖК-дисплеем останется в продаже, но будет иметь более низкую цену - 399 долларов. Время автономной работы не так велико, а объем памяти в 256 ГБ довольно мал, но кому-то и этого хватает с лихвой. Valve также распродает все старые версии Stam Deck начального и премиум-класса с ЖК-дисплеями. Они распродаются по сниженным ценам, пока есть запасы, за 349 долларов (64 ГБ) и 449 долларов (512 ГБ, антибликовое покрытие). Также будет выпущена ограниченная серия прозрачных консолей по цене 679 долларов (изображение ниже). Valve заявила, что не стоит ожидать полноценной Steam Deck 2 до тех пор, пока не произойдет существенное улучшение мобильных процессоров, так что, скорее всего, можно смело брать OLED-версию.