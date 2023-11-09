ИИ-модель «Olympus» будет иметь два триллиона параметров - вдвое больше, чем использует OpenAI в ChatGPT.

Непрекращающаяся шумиха вокруг генеративного искусственного интеллекта побудила большинство технологических компаний хотя бы поверхностно изучить возможность использования или разработку похожего инструмента. Ранее сообщалось, что Amazon давно присматривается к искусственному интеллекту и считает, что он поможет в развитии компании. На этой неделе это подтвердилось, потому что источники внутри компании сообщили, что Amazon работает над большой языковой моделью (LLM), которая может быть даже более функциональной, чем ChatGPT.

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В новом отчете Reuters утверждается, что алгоритм, известный внутри компании как «Olympus», разрабатывается с двумя триллионами параметров, что вдвое больше, чем в последней версии ChatGPT. Количество параметров в LLM показывает, сколько переменных он может учитывать при формировании выходных данных.

Как правило, чем больше параметров доступно модели, тем выше качество вывода. Имея больше параметров, LLM лучше понимает взаимосвязь концепций, что дает ему больше шансов получить правильный результат. Удвоенное количество параметров в «Olympus» может повысить вероятность того, что искусственный интеллект Amazon будет создавать точный контент.

Увеличение количества параметров в модели не является панацеей. Меньший по размеру искусственный интеллект "Titan" от Amazon, доступный сейчас через AWS, был остановлен, поскольку он не показал хороших результатов по сравнению с ChatGPT. Известно, что увеличение количества параметров может привести к увеличению времени обучения модели и замедлению каждой операции при ее использовании. Пользователи ожидают от генеративного ИИ практически мгновенной реакции, что неудивительно, учитывая, что многие реализованы как чат-боты.

Появление ChatGPT стало переломным моментом для искусственного интеллекта, теперь все остальные компании пытаются догнать его в плане эффективности. Генеративные системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Google Bard, были обучены на огромном объеме данных, большая часть которых взята из интернета. Таким образом, эти модели могут рассчитать, как должен выглядеть ответ на заданный запрос, но они не обязательно придерживаются подтвержденных фактов. Они могут «галлюцинировать», выдавая неверную информацию, которую они могут попытаться обосновать, если на них надавить. Важно то, что текст и изображения из этих инструментов выглядят как что-то, созданное людьми, в этом и ценность, и опасность искусственного интеллекта.





Amazon не занимается публикацией новостей или обобщением контента в интернете — компания хочет только продавать нам вещи. Некоторые функции генеративного искусственного интеллекта уже интегрированы в объявления о продаже товаров Amazon, включая инструменты для создания фоновых изображений и описаний товаров. Благодаря искусственному интеллекту, даже более мощному, чем ChatGPT, Amazon сможет совершать продажи и покупки с помощью голосового запроса.

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Недавно компания Amazon провела чистку в своем подразделении Alexa, сократив расходы, когда стало ясно, что люди не покупают вещи с помощью "умных" колонок стоимостью 50 долларов. Частично проблема в том, что Alexa и другие голосовые помощники не очень умны. Слишком много запросов понимаются неправильно или не работают, а как "правильно" задавать свои вопросы клиенты не понимают. Сообщается, что «Olympus» находится в ведении бывшего главы подразделения Alexa Рохита Прасада, который подчиняется непосредственно генеральному директору Энди Ясси. Какими бы ни были намерения Amazon в отношении «Olympus», компания относится к новому проекту со всей серьезностью.